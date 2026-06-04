SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Mônaco está preparado para pagar multas de até 25 mil euros (R$ 147 mil na cotação atual) por jogo para ter Filipe Luís como novo técnico. A informação é da emissora Sky Sport, da Alemanha.

Filipe Luís ainda não tem a licença UEFA Pro, certificação necessária para comandar equipes nas principais competições da UEFA, e o Mônaco não vê isso como um problema para contar com o técnico brasileiro.

Segundo o jornalista Florian Plettenberg, da Sky Sport Alemanha, esse foi um dos motivos que fizeram a negociação entre Filipe Luís e Bayer Leverkusen fracassar. O clube alemão entrou em contato com a Uefa para encontrar uma solução, mas o processo levaria tempo.

Como Filipe também tinha em mãos uma proposta do Mônaco, ele optou pela equipe que disputa o Campeonato Francês.

Se a Uefa não conceder nenhuma isenção especial para o caso de Filipe Luís, a licença da Conmebol seria automaticamente reconhecida como Licença UEFA Pro após três anos como treinador principal ?Filipe ficou pouco mais de um ano e meio como técnico do Flamengo.

Filipe acertou um contrato por dois anos e assume o Mônaco para o início da próxima temporada.

O diretor do Mônaco é Thiago Scuro, brasileiro que já trabalhou em times como Cruzeiro e Red Bull Bragantino.