SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Benfica vai receber 15 milhões de euros (mais de R$ 88 milhões na cotação atual) com a possível transferência do técnico José Mourinho para o Real Madrid.

O clube português publicou uma nota oficial informando à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) de Portugal que se Florentino Pérez for reeleito no Real no pleito desta sexta-feira (05), José Mourinho deixará a equipe mediante ao pagamento da multa rescisória de 15 milhões de euros (R$ 88,6 milhões).

Florentino Pérez anunciou o acordo com o técnico português em um vídeo de Mourinho com a camisa do Real Madrid. O jornal Record, de Portugal, publicou que o episódio gerou incômodo na diretoria do Benfica, e o técnico se justificou dizendo que era um vídeo feito com inteligência artificial.

Presidente do Real desde 2009, Florentino concorre à reeleição contra o empresário Enrique Riquelme, que prometeu as contratações de Haaland e Rodri, do Manchester City, se for eleito.

A última vez que o clube promoveu o pleito foi em 2006. Florentino afirma que o convocou para dar uma 'resposta positiva' aos sócios ?a equipe fechou a última temporada sem nenhuma conquista.

"No Real, não existe um proprietário único. Tentaram me tirar daqui, mas não vou sair. Serei o último sócio do Real Madrid a deixar este clube", disse o atual mandatário.