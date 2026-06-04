SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo avançou, nesta quinta-feira (4), pela contratação do atacante Victor Sá.
CONVERSAS ADIANTADAS
O clube paulista negocia os detalhes finais para fechar a chegada do atacante. Ele ficará livre no mercado e pode assinar sem custos de transferência.
A reportagem apurou que o São Paulo ofereceu contrato de três anos e meio, até o fim de 2029. O vínculo longo é visto como um trunfo para convencer o jogador a aceitar valores menores de salário e luvas.
Há otimismo entre as partes para um desfecho positivo. O diretor executivo Rui Costa lidera as conversas.
Victor Sá chegaria ao São Paulo a partir de julho. O atacante defende o Krasnodar, da Rússia, e ficará sem contrato no mês que vem.