(UOL/FOLHAPRESS) - O Santos precisou fazer alguns ajustes na logística de sua intertemporada em Portugal.

Como o Peixe está envolvido na repescagem da Copa Sul-Americana e vai enfrentar a Universidad Central, da Venezuela, no dia 21 de julho, a CBF já se movimenta para antecipar o duelo contra o Botafogo, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro.

Com isso, o confronto contra os cariocas, inicialmente previsto para o dia 22, deve ser reagendado para o dia 18 de julho.

Para não correr riscos e evitar problemas de calendário, a diretoria alvinegra refez o planejamento da excursão portuguesa.

Agora, a delegação do Santos embarca para a Europa no dia 5 de julho e permanece em solo português até o dia 12.

Pelo cronograma anterior, a intenção da comissão técnica era estender os treinamentos e retornar ao Brasil apenas no dia 17 de julho.

UM AMISTOSO A MENOS E BUSCAS POR RIVAL

Com a redução dos dias de viagem, o Santos fará dois amistosos em Portugal, em vez dos três que estavam previstos inicialmente.

O primeiro compromisso deverá acontecer no dia 8 de julho, mas ainda não tem um adversário definido.

Na programação original, o Peixe tinha um confronto confirmado com o Santa Clara. A organização da intertemporada trabalha para tentar viabilizar um duelo de maior peso contra o Benfica, mas não descarta apenas remarcar a data da partida com o próprio Santa Clara.

Já o segundo amistoso segue confirmado para o dia 12 de julho, data do encerramento da excursão, contra o Vitória de Guimarães, no Estádio D. Afonso Henriques.

LOGÍSTICA FACILITADA NO PORTO

Durante o período na Europa, o elenco do Santos ficará concentrado na cidade de Guimarães. O município fica localizado a cerca de 30 minutos da cidade do Porto, fator que vai facilitar toda a logística de retorno da delegação ao Brasil.