SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Morreu nesta quinta, aos 76 anos, o ex-jogador João Leiva Campos Filho, o Leivinha, um dos maiores nomes da história do Palmeiras. A causa da morte não foi informada na nota divulgada pelo clube.

Nascido em 11 de setembro de 1949, em Novo Horizonte, no interior de São Paulo, ele foi um dos símbolos da equipe alviverde na primeira metade da década de 1970, que ficou conhecida como Academia.

Meio-campista artilheiro e habilidoso, ele iniciou sua trajetória no futebol no Linense, com apenas 15 anos. Depois foi para a Portuguesa, brilhou marcando 63 gols, até que em 1971 se transferiu para o Palmeiras.

"Três ou quatro dirigentes do Palmeiras foram lá e me contrataram. Para mim, foi ótimo. Havia necessidade de ir para um time que eu pudesse ser campeão", disse ao site do Palmeiras.

No clube, disputou 267 partidas (158 vitórias, 80 empates e 29 derrotas) e fez 108 gols. Foi bicampeão paulista (1972 e 74) e bicampeão brasileiro (1972 e 73).

Leivinha também vestiu a camisa da seleção brasileira. Teve sua primeira convocação em 1968, quando ainda era jogador da Lusa, e disputou a Copa do Mundo de 1974.

Depois do Mundial, foi negociado com o Atlético de Madri, da Espanha. Sua atuação no Torneio Ramón de Carranza de 1975, quando fez dois gols na final em cima do Real Madrid, chamou a atenção dos europeus.

"Lembro que fomos contratados pelo Atlético já no avião de volta para o Brasil. Assim que chegamos, tivemos que pegar outro voo para a Espanha para assinar o contrato. Eu tinha feito uma promessa ao meu avô, que era espanhol, que um dia eu jogaria na Espanha. Graças a esse título, consegui cumprir minha palavra com ele."

Em 1979 ele chegou a se transferir para o São Paulo, mas fez apenas 11 jogos e marcou dois gols. Sofreu com seguidas lesões e acabou decidindo se aposentar com apenas 29 anos, mas como ídolo do Palmeiras e Atlético de Madri.