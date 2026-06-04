SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bicampeão do Campeonato Paulista (1972 e 1974) e do Campeonato Brasileiro (1972 e 1973) pelo Palmeiras, o ex-meia-atacante João Leiva Campos Filho, o Leivinha, morreu nesta quinta-feira (4), aos 76 anos. A causa da morte não foi revelada.

"Craque com os pés e a cabeça, Leivinha foi um dos símbolos da equipe palmeirense que encantou o Brasil na primeira metade da década de 1970", disse o Palmeiras por meio de nota.

Natural de Novo Horizonte, no interior paulista, começou a carreira no Linense, de Lins, município localizado na mesma região de sua cidade natal, aos 15 anos.

Em 1966, se transferiu para a Portuguesa de Desportos. Não chegou a conquistar títulos pela Lusa, mas seus gols despertaram o interesse do Palmeiras, para onde se transferiu em 1971.

"Foi peça-chave da Segunda Academia, inclusive assumindo com maestria o comando de ataque quando César Maluco ficou fora do time por cerca de quatro meses devido a uma suspensão", relembrou o alviverde.

O clube recordou ainda que o ex-meia "foi vítima de um dos erros de arbitragem mais lembrados do futebol brasileiro", na rodada decisiva do Campeonato Paulista de 1971, contra o São Paulo. Leivinha marcou de cabeça, mas o árbitro Armando Marques anulou sob a alegação de que ele havia usado a mão.

"Foi uma pergunta que eu tive de responder muitas vezes. O Armando queria ser o personagem da partida. O verdadeiro juiz é aquele que passa despercebido nos jogos", afirmou Leivinha na ocasião.

Destaque do Palmeiras na conquista do Torneio Ramón de Carranza de 1975, em Cádiz, na Espanha, foi negociado na sequência junto ao Atlético de Madrid.

Pelo time de Madri, conquistou a Copa do Rei da Espanha na temporada 1975/76 e o Campeonato Espanhol na temporada 1976/77.

Após quatro temporadas na Europa, Leivinha voltou ao Brasil para encerrar a carreira no São Paulo, com quem disputou apenas 11 partidas, com dois gols marcados.

Pela seleção brasileira, disputou 27 partidas e fez 7 gols, tendo sido um dos convocados por Zagallo para a Copa do Mundo de 1974. Participou dos três jogos da fase de grupos contra Iugoslávia, Escócia e Zaire, mas sofreu uma lesão e não voltou a entrar em campo no restante do Mundial. O Brasil terminou na quarta colocação, perdendo a decisão do terceiro lugar para a Polônia.

Consagrado nos gramados com a camisa de número 8, Leivinha parou de jogar cedo, aos 29 anos, devido a uma série de problemas físicos acumulados durante a carreira.

Ao todo, entrou em campo em 263 partidas, com 107 gols marcados.