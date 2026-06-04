SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com mais um empate em amistoso preparatório para a Copa do Mundo, dessa vez contra o Iraque por 1 a 1, a Espanha não chegará para o Mundial com 100% de aproveitamento em seus amistosos, e isso liga um alerta para os espanhóis.

Toda vez que venceu um grande título, a Espanha venceu pelo menos seus últimos dois amistosos antes do torneio. Foi assim quando conquistou as Eurocopas de 2008, 2012 e 2024, e na Copa do Mundo de 2010.

A Espanha vem de dois empates nos últimos amistosos pré-Copa. A Fúria ficou no 0 a 0 com o Egito e empatou por 1 a 1 hoje com o Iraque. Mesmo que vença o Peru no último amistoso antes da Copa, no dia 8, a Espanha não chegará 100% no Mundial.

E a Espanha nunca venceu um grande torneio sem que chegasse com 100% de aproveitamento. Em 2008, quando venceu a Euro pela primeira vez, a Fúria bateu o Peru por 2 a 1 e os Estados Unidos por 1 a 0.

A mesma sequência de 100% de aproveitamento se repetiu em 2010, quando a Espanha foi campeã da Copa do Mundo, na África do Sul. Antes daquela Copa, a Espanha venceu a Coreia do Sul (1 a 0) e a Polônia (6 a 0).

Nas Euros de 2012 e 2024, mais duas vitórias em dois jogos antes desses torneios. Em 2012, a Espanha bateu Coreia do Sul (4 a 1) e China (1 a 0), enquanto em 2024 foram duas goleadas: 5 a 0 contra Andora, e 5 a 1 contra a Irlanda do Norte.