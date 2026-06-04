SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Gabriel Brazão deve realmente deixar o Santos na próxima janela de transferências, que se abre no dia 20 de julho.

A diretoria do Santos sabe que precisa vender jogadores para honrar compromissos financeiros e viabilizar a chegada de novos reforços, e enxerga o atleta de 25 anos como um excelente ativo de mercado.

Valorizado pelas boas atuações com a camisa alvinegra, Brazão conta com um fator importante: a cidadania italiana, que amplia consideravelmente o seu mercado no Velho Continente.

De acordo com apuração do UOL, o jogador ficou frustrado com os planos da diretoria de negociá-lo e já aceitou que o melhor caminho para a sua carreira é buscar novos ares.

Após os três pontos sobre o Vitória, na Vila Belmiro, no último dia 30, o camisa 77 deixou o gramado enxugando as lágrimas, visivelmente emocionado com aquela que pode ter sido a sua última partida pelo clube.

Ainda segundo informações obtidas pela reportagem, não há, até o momento, nenhuma proposta oficial na mesa da diretoria santista para a compra do goleiro.

Os representantes do atleta, no entanto, já trabalham para levá-lo de volta ao futebol europeu.

O retorno à Europa é a prioridade, uma vez que Brazão completou 15 partidas disputadas neste Campeonato Brasileiro e está impedido de defender outro clube da Série A nesta temporada.

Brazão foi revelado pelo Cruzeiro e negociado ainda muito jovem com o Parma, da Itália.

No futebol europeu, o goleiro acumula passagens pelo Albacete e pelo Real Oviedo, ambos da Espanha, antes de ser comprado pela Inter de Milão.

Sem espaço na equipe de Milão, ele acabou cedido por empréstimo ao SPAL e, posteriormente, ao Ternana, antes de ser adquirido pelo Santos.