SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Pinheiros se manteve vivo na disputa pelo título do NBB nesta quinta (4) após vencer o Franca no Ibirapuera por 94 a 92.

Decisivo na semifinal, Betinho foi fundamental para o Pinheiros. O jogador mais velho da equipe da capital, com 38 anos, fez 30 pontos e foi o cara do jogo.

Franca perdeu vantagem de seis pontos no último quarto. No último período, a equipe francana teve um 86 a 80 a favor, e não conseguiu segurar a reação do Pinheiros.

O jogo 4 será domingo às 17h. Em caso de vitória, o Franca se torna pentacampeão, se der Pinheiros, a final vai para o jogo 5.

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O JOGO

Os primeiros minutos começaram muito disputados e em três minutos, os dois times já tinham liderado o placar. Na metade do primeiro período, o jogo estava 11 a 11 para o Franca. Restando pouco mais de quatro minutos, Laterza se machucou e saiu carregado de quadro, chorando. Muito bem nos contra-ataques, a equipe francana fechou o primeiro quarto na frente por 24 a 19.

Em um minuto, o time do interior paulista aumentou a vantagem para 28 a 19 e Gustavinho parou o jogo. A parada funcionou e com uma corrida de 6-0, foi a vez de Helinho pedir tempo. Depois disso, o jogo voltou a ter revezamento de liderança no placar por mais de quatro minutos. No final, o Pinheiros conseguiu uma pequena vantagem e fechou o primeiro tempo na frente por 47 a 43.

A volta para o terceiro período mostrou que os dois times queriam jogo e ambos foram acumulando pontos, com o Pinheiros mantendo dois pontos de frente nos primeiros cinco minutos, mas logo veio o empate em 59 a 59. As equipes voltaram a se revezar na liderança do placar e restando 1:50, o Franca passou à frente em 68 a 66.

O Franca abriu 75 a 70, mas uma falta grave somada de uma técnica no final do terceiro período, rendeu quatro lances livres para o Pinheiros e o clube dos Jardins diminuiu para 75 a 74.

O começo do quarto período do Franca foi muito bom e com uma corrida de 5-0, eles abriam 80 a 74 em dois minutos. Com 86 a 83 no placar, Helinho pediu tempo, mas na volta, a vantagem sumiu e o Pinheiros virou para 88 a 86. Porém, foi emoção até o fim e faltando 11 segundos, o placar apontava 91 a 90 para o clube dos Jardins e quando faltavam 8, estava 93 a 92.

Um lance livre marcado nos segundos finais por Pacheco fechou a conta e o Pinheiros venceu a partida.