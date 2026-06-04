SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu, nesta quarta-feira, o dublê Max Kleven, que trabalhou em filmes como "De Volta para o Futuro", aos 92 anos. A informação foi confirmada pela família.

Kleven foi, além de dublê, ator e presidente da Associação de Dublês do Cinema. Dirigiu profissionais em obras como "Cotton Comes to Harlem", de 1970, "A Última Loucura de Mel Brooks", de 1976, e "Batman: O Retorno", de 1992. Na TV, trabalhou em uma série também do personagem Batman e em outra ligada à franquia de ficção científica "Star Trek".

Kleven nasceu em Trondheim, na Noruega, em 1933, e se mudou para os Estados Unidos aos 18 anos. Virou dublê porque gostava de esquiar na Noruega e acabou tendo suas habilidades descobertas por um recrutador da área. Ele deixa a mulher, Luz, três filhos e um neto.