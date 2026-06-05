SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma "ignorada" de James Rodríguez em Antonella Petro, filha do presidente Gustavo Petro, da Colômbia, colocou o meio-campista no centro de mais uma polêmica às vésperas da Copa do Mundo.

O momento aconteceu no embarque da seleção colombiana para a Copa do Mundo. O presidente e sua filha participaram da cerimônia de embarque dos jogadores, com Gustavo Petro entregando presentes aos atletas durante os cumprimentos.

As imagens mostram Antonella Petro, de 17 anos, falando algo para James Rodríguez. O camisa 10 colombiano passa rápido pela filha do presidente e parece a ignorar.

Segundo a imprensa colombiana, Antonella teria pedido uma foto ao meio-campista. James seguiu a fila de cumprimentos e não atendeu ao suposto pedido.

A atitude gerou uma onda de críticas ao ex-São Paulo nas redes sociais. Os torcedores dispararam ataques ao meio-campista nas postagens feitas pela Federação Colombiana de Futebol. Até autoridades comentaram o assunto.

James Rodríguez, tão machão diante de uma menina, mas tão chorão e covarde em campo. Você também é pai e tenho certeza de que jamais gostaria que sua filha passasse por uma situação tão desagradável. Heidy Sánchez, vereadora de Bogotá, capital da Colômbia

James não é o único alvo. Uma série de outros jogadores da seleção, incluindo o ex-Palmeiras Richard Ríos, também foram criticados por passarem friamente por Antonella Petro. Um dos poucos elogiados pela postura é o atacante Andrés Gomez, do Vasco, que cumprimentou a filha do presidente e ainda disse algo.

CLIMA HOSTIL PARA JAMES

James Rodríguez é o centro de polêmicas na Colômbia. Nesta semana, ele foi chamado de "preguiçoso de merda" por Fuad Char, ex-ministro colombiano.

Por que o James está na seleção? É um preguiçoso de merda. Acho que ele não contribui com nada na seleção. nesta sexta-feira (5), o futebol é muito físico, e ele não tem isso. Ele tem 35 anos e não gosta muito de trabalhar. Fuad Char, ao programa Medio Tiempo, da Win Sports

A convocação de James para a Copa é contestada por uma parte da torcida. Após passagem pelo León no ano passado, James chegou ao Minnesota United, dos Estados Unidos, em fevereiro de 2026. Neste ano, ele realizou apenas 10 jogos, não marcou nenhum gol e deu duas assistências.

Com James, a Colômbia está no Grupo K da Copa do Mundo. A seleção estreia contra o Uzbequistão (17/6) e depois vai enfrentar RD Congo (23/6) e Portugal (27/6) na primeira fase.