SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Luis Guto Miguel venceu o compatriota Leonardo Storck na manhã desta sexta-feira (5) e está na final do Roland Garros juvenil.

O triunfo de Gutão foi por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 3/6 e 6/2. Ele se desestabilizou com a derrota no segundo set e uma quebra de saque logo no início do terceiro set, jogou a raquete no chão e bateu boca com o técnico. Mas se recompôs e conquistou a vitória.

Na final, o brasileiro vai enfrentar o vencedor do duelo entre norte-americanos na outra semifinal: Keanton Hance x Michael Antonius. A final já é neste sábado (6) de manhã, e o horário ainda será definido.

Gutão salvou seis break-points no primeiro set, e conseguiu quebrar o saque de Storck em três oportunidades ?o que fez toda a diferença para o resultado de 6/1.

Já no segundo set, Storck devolveu duas quebras e venceu por 6/3. Gutão se incomodou com algumas marcações do juiz de cadeira.

No segundo game do terceiro set, Storck quebrou o primeiro saque de Gutão, e o principal cabeça de chave do torneio jogou a raquete no chão e bateu boca com o seu técnico. No game seguinte, Gutão devolveu a quebra e conseguiu se recompor.

Com a cabeça no lugar, o tenista goiano de 17 anos se impôs, confirmou seus saques e forçou nova quebra de Storck. Ele venceu o set decisivo por 6/2.

BRASIL CAI NA CHAVE FEMININA DO JUVENIL

Victória Barros, de 16 anos, também representava o Brasil nas semifinais da chave simples feminina do Roland Garros juvenil, mas ela foi eliminada para a chinesa Xinran Sun.

A promessa potiguar perdeu por 2 sets a 0 (parciais de 2/6 e 3/6) e encerrou a sua participação.