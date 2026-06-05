SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo está prestes a anunciar sua primeira contratação para a janela de transferências. O clube tem um acordo verbal com o atacante Victor Sá para um contrato válido até o fim de 2029.

TUDO APALAVRADO

O atacante de 32 anos chegará a custo zero, já que não renovará contrato com o Krasnodar, da Rússia, e ficará livre no mercado. O diretor de futebol Rui Costa liderou as tratativas.

A reportagem apurou que o jogador recusou diversas propostas para acertar com o clube paulista, mesmo aceitando uma redução salarial considerável em relação aos valores que recebia anteriormente.

Uma das estratégias adotadas pelo São Paulo para convencer Victor Sá foi a oferta de um contrato longo. O clube entendeu que teria dificuldades para competir financeiramente com outras propostas recebidas pelo atacante e apostou na estabilidade de um vínculo de quatro temporadas.

Livre no mercado após o fim de seu vínculo com o Krasnodar, da Rússia, Victor Sá chegará ao São Paulo em julho, quando estará apto a ser registrado na abertura da janela de transferências.

Revelado pelo Palmeiras e com passagem recente pelo Botafogo, Victor Sá defendeu o clube carioca entre 2022 e 2024. No período, disputou 94 partidas, marcou 10 gols e distribuiu oito assistências antes de ser negociado com o Krasnodar.

DOMINGOS DUARTE AVANÇANDO

O São Paulo também avançou pela contratação do zagueiro Domingos Duarte. Como o UOL mostrou, as conversas entre as partes têm evoluído bem, e o clube trabalha para concluir a negociação.

O defensor português é tratado internamente como uma das prioridades da diretoria para a sequência da temporada. A chegada de um zagueiro ganhou ainda mais importância diante das incertezas sobre o futuro do setor e da necessidade de reposição no elenco.