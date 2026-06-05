SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil abriu o dia com pelo menos três esperanças de título em Roland Garros, mas apenas Gutão avançou à final e segue na luta por um título.

A brasileira Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski perderam para a norte-americana Taylor Townsend e a tcheca Katerina Siniakova por 2 sets a 0 (com parciais de 6/0 e 6/1) e foram eliminadas na semifinal do torneio de duplas femininas. A partida teve apenas uma hora de duração.

Siniakova e Townsend confirmaram o favoritismo. As tenistas ocupam a primeira e a segunda posições do ranking mundial de duplas, respectivamente. Juntas, somam seis títulos: dois de Grand Slam (Roland Garros 2024 e Australian Open 2025) e quatro torneios WTA 1000.

A outra semifinal é entre Shuko Aoyama e Liang En-shuo x Aleksandra Krunic e Anna Danilina.

BRASIL CAI NA CHAVE FEMININA DO JUVENIL

Victória Barros, de 16 anos, também representava o Brasil nas semifinais da chave simples feminina do Roland Garros juvenil, mas foi eliminada. Ela perdeu a partida para a chinesa Xinran Sun.

A promessa potiguar perdeu por 2 sets a 0 (parciais de 2/6 e 3/6) e encerrou a sua participação.

GUTÃO É A ÚNICA ESPERANÇA DE TÍTULO

Luis Guto Miguel venceu o duelo brasileiro contra Leonardo Storck por 2 sets a 1 na manhã desta sexta-feira (5) e está na final do Roland Garros juvenil.

O triunfo de Gutão foi por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 3/6 e 6/2. Ele se desestabilizou com a derrota no segundo set e uma quebra de saque logo no início do terceiro set, jogou a raquete no chão e bateu boca com o técnico. Mas se recompôs e conquistou a vitória.

Na final, o brasileiro vai enfrentar o norte-americano Michael Antonius, que venceu o compatriota Keaton Hance por 2 sets a 0 (6/3 e 6/1). A decisão já é neste sábado (6) de manhã, mas o horário ainda será definido.