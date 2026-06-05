SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O alemão Alexander Zverev venceu o tcheco Jakub Mensik, o algoz de João Fonseca nas quartas de final, e avançou à final de Roland Garros.

O triunfo de Zverev foi por 3 sets a 1, com parciais de 7/5, 6/2, 3/6 e 6/3. Essa será a segunda decisão de Roland Garros do alemão: na edição de 2024, ele chegou à final e foi derrotado por Carlos Alcaraz em um jogo de cinco sets. A partida durou 3 horas e 1 minuto.

Zverev vai em busca de seu primeiro título de Grand Slam. Ele soma 24 títulos de nível ATP, mas nunca conseguiu um título dos principais torneios do circuito.

Na final, ele aguarda o vencedor do confronto entre os italianos Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi ?que se enfrentam nesta sexta-feira (5) às 14h.

O primeiro set foi bem disputado, e Zverev venceu no detalhe. O alemão salvou três break points e na única oportunidade que teve para quebrar o saque de Mensik, conseguiu. Vitória no primeiro set por 7/5.

Já no segundo set, Zverev conseguiu responder bem os saques de Mensik e ganhou 10 pontos recebendo a bola. Ele quebrou o saque do tcheco duas vezes, e fechou o set com uma parcial de 6/2.

Mensik abusou das bolas curtas no terceiro set, e conseguiu se manter vivo no jogo. O tcheco conseguiu quebrar o saque de Zverev pela primeira vez, e venceu o set por 6/3.

O problema é que Mensik não conseguiu manter o bom ritmo, e iniciou o quarto set sendo quebrado por Zverev. O alemão conseguiu jogar tranquilo, e fechou o set com uma vitória tranquila por 6/3.