SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bernardo Silva afirmou que vai deixar para depois da Copa do Mundo de 2026 a decisão sobre o próximo clube, após encerrar a passagem pelo Manchester City.

Em entrevista ao jornal "Expresso", o meia afirmou que desistiu de resolver o futuro antes do Mundial por causa da indefinição do momento. Silva disse que não tem pressa para escolher o próximo clube.

Houve momentos em que quis decidir o meu futuro neste período entre final de City e começo de Mundial, mas tem sido um bocado confuso. Quero esquecer isso e estar focado em Portugal e tomar a decisão quando tudo isto acabar. Tenho tempo, não tenho pressa. Bernardo Silva, meio-campista de Portugal

Bernardo Silva ressaltou que o foco agora é a seleção portuguesa e tratou o título mundial como meta do grupo. "Ganhar é um sonho, mas também um objetivo e uma grande oportunidade. E isto pela equipe que temos, pelos anos que temos juntos, por ser uma equipe que, tendo muitos jovens, são jovens muito bem preparados. O João Neves e o Nuno Mendes são muito novos, mas estão muito batidos", disse.

O meio-campista também disse que não quer que Portugal não se coloque abaixo de outras seleções na Copa. "Não nos vamos meter acima de outras seleções, mas também não nos vamos meter abaixo. Olhando para França, Espanha, Inglaterra, Argentina e outras, temos de olhar para essas seleções como favoritas, como nós, mas sempre olhos nos olhos, porque não estamos abaixo", afirmou.

O jogador apontou a Espanha como favorita para o título mundial. "Não só pela qualidade individual mas por ter um modelo muito bem trabalhado, em que todos jogam da mesma forma e com uma ideia toda igual. São sempre uma equipe muito difícil de bater", completou.

Portugal estreia na Copa do Mundo no dia 17, contra a RD Congo. Antes, faz dois amistosos em solo português: neste sábado (6), contra o Chile, e na quarta-feira (10), contra a Nigéria.