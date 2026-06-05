SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Endrick falou sobre a relação com o técnico Carlo Ancelotti, elogiou Neymar e até se arriscou no inglês em participação no canal norte-americano Men In Blazers. Uma entrevista gravada com a promessa da seleção brasileira foi ao ar nesta quarta-feira (3).

Endrick descreveu Ancelotti como um "grande paizão". Carlo foi o primeiro treinador do jovem de 19 anos no Real Madrid e reencontrou o atleta no comando da seleção brasileira, sendo o responsável por seu retorno à amarelinha, em março deste ano.

"É um grande treinador e um grande paizão de todos. É um cara que te entende muito bem como pessoa e sabe muito bem o que você deve fazer dentro de campo. A minha relação com ele e todo o estafe é maravilhosa. Fiquei surpreso quando tive a primeira conversa com ele, no Real Madrid, e ele pôde me acolher muito bem. [...] Agora, na seleção brasileira, foi muito bom também. Pude conversar com ele e seus assistentes e sentir realmente o carinho que eles têm por mim", disse Endrick, ao canal Men In Blazers.

O atacante colocou Neymar na primeira prateleira do futebol nacional. Questionado sobre quem seriam as maiores lendas da seleção brasileira, citou Ronaldo, "Ronaldinho Gaúcho, Romário e Rivaldo. O destaque, no entanto, ficou para o camisa 10 do Santos, por ser o único que ele viu de perto em ação.

Depois que eu nasci, não tem dúvida que a lenda do futebol, que eu pude ver jogando, que eu pude ver driblando, é claramente o Neymar. É um grande jogador, que você olha e dá vontade de assistir, porque é realmente um jogador com DNA brasileiro", disse Endrick, ao canal Men In Blazers.

A entrevista foi gravada antes da convocação para a Copa do Mundo de 2026. Prestes a encerrar sua passagem pelo Lyon, da França, à época, o atacante disse estar na torcida para "realizar o sonho de ajudar o Brasil" na competição.

A seleção brasileira estreia no Mundial no dia 13, contra Marrocos. Depois, enfrenta Haiti (19/6) e Escócia (24/6) no encerramento do Grupo C. Endrick - agora com vaga garantida no torneio - ainda vive a expectativa de assumir a titularidade do ataque do país.