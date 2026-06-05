SÃO PAULO SP (UOL.FOLHAPRESS) - A delegação da Seleção Brasileira já está na cidade de Cleveland (EUA) para o amistoso contra o Egito. A equipe comandada pelo técnico Carlo Ancelotti pousou no local hoje à noite e seguiu diretamente para o hotel de concentração.

O duelo contra o Egito será o último teste do Brasil antes do início da Copa do Mundo. A partida acontece amanhã, às 19 horas (horário de Brasília). A estreia no Mundial acontece no dia 13 de junho, contra Marrocos, em Nova Jersey.

A tendência é que Ancelotti faça testes na seleção brasileira diante do adversário africano. Na linha defensiva, as novidades começam com Douglas Santos ganhando a vaga de Alex Sandro na lateral esquerda, enquanto Léo Pereira chegou a treinar como titular na zaga devido ao desgaste físico de Gabriel Magalhães, recém-chegado da final da Liga dos Campeões.

Na direita, embora Wesley permane\xçzça como titular, o treinador experimentou variações táticas, testando Danilo no setor e avançando Wesley para uma função mais ofensiva pela esquerda.

No meio-campo, a dupla Casemiro e Bruno Guimarães segue intocada, mas a estrutura do setor variou entre um tripé com a entrada de Lucas Paquetá e o tradicional esquema com quatro atacantes. No ataque, o centroavante Igor Thiago também ganhou oportunidades e deve começar a partida contra os egípcios.