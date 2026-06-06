NOVA JERSEY, EUA (FOLHAPRESS) - "Os 26 são titulares", disse Carlo Ancelotti nesta sexta-feira (5), ao justificar novas observações na seleção brasileira contra o Egito, neste sábado (6), no último amistoso antes da Copa do Mundo. A ideia valoriza o elenco, mas também embaralha a definição do time às vésperas da largada no Mundial, diante de Marrocos.

O cenário contrasta com o histórico recente da equipe brasileira, que, em quatro das seis Copas deste século, chegou ao torneio repetindo exatamente o time do último teste. Nas demais edições, fez apenas ajustes pontuais. Agora, as dúvidas permanecem abertas em quase todos os setores a poucos dias do início da jornada na competição.

Entre as decisões ainda em aberto, o italiano pretende observar Lucas Paquetá em função mais adiantada e Igor Thiago como referência ofensiva, ampliando o leque de variações para a equipe. "Quero ver alternativas, não apenas um time fixo", disse o treinador, que também indicou a presença de Douglas Santos entre os titulares no amistoso.

Embora tenha evitado confirmar a escalação completa, o treinador acabou revelando parte do desenho ao longo da entrevista, à medida que comentava função por função. "Eu disse que não ia dar o time, mas vocês já conseguiram", brincou, ao ser pressionado sobre a formação que vai a campo em Cleveland.

A postura mantém aberta a definição não apenas de nomes, mas também da estrutura da equipe para o Mundial, algo que contrasta com ciclos recentes da seleção brasileira, quando o último amistoso servia como confirmação final do time-base. Agora, o Brasil encerra a preparação ainda em fase de ajustes e com diferentes combinações em avaliação até a véspera da estreia.

Assim como ocorreu contra o Panamá, quando a seleção se despediu dos brasileiros com uma goleada por 6 a 2 no Maracanã, o amistoso contra o Egito também permitirá até 11 substituições para cada lado.

Ancelotti afirmou que pretende utilizar todo o elenco disponível ao longo da partida, mas com atenção especial aos jogadores que retornam de lesão ou precisam ganhar ritmo. "Quem volta de um período afastado, como Bruno Guimarães e Raphinha, talvez tenha mais minutos", disse, citando ainda a necessidade de gerir fisicamente atletas que chegam ao fim de uma longa temporada.

Ele também confirmou que o zagueiro Gabriel Magalhães, finalista da Champions League com o Arsenal, não será utilizado contra o Egito por controle de carga, reforçando a preocupação com o desgaste físico nesta reta final de preparação para o Mundial.

O defensor, porém, integra o grupo de peças intocáveis do time, ao lado do também zagueiro Marquinhos, além de Casemiro, Vinicius Junior e Raphinha.

Wesley é, pelo menos por enquanto, o titular da lateral direita, mas Ancelotti também fez experiências na posição. Durante parte do treino de quarta-feira, escalou Danilo no setor, mas manteve Wesley em campo, atuando aberto pela esquerda e mais avançado, como costuma jogar na Roma.

A base do meio-campo permanece intocada, com Casemiro e Bruno Guimarães sempre presentes no time ideal. A formação e os companheiros, entretanto, variam. Ancelotti testou um meio com três homens, promovendo a entrada de Paquetá. Depois, porém, retornou ao 4-2-4.

Igor Thiago desponta como o principal teste de Ancelotti. O atacante ganhou espaço após o amistoso contra o Panamá e vai iniciar a partida diante do Egito, oferecendo à seleção uma referência de área que não fazia parte do desenho habitual da equipe.

As experiências mostram que o treinador italiano tem boas opções no elenco, mas também reforçam que ainda mantém uma série de dúvidas sobre sua formação ideal.

Depois de enfrentar o Egito neste sábado, o Brasil estreia no Mundial diante de Marrocos, no dia 13, em Nova Jersey.

FICHA TÉCNICA

BRASIL X EGITO (AMISTOSO)

Data: 6 de junho de 2026 (sábado), às 19h

Local: estádio Huntington Park Field, em Cleveland, nos Estados Unidos

Transmissão: Globo, SporTV e ge tv

Árbitro: Adonai Escobedo (MEX)

Assistentes: Ibrahim Martinez (MEX) e Maximiliano Gomez (MEX)

VAR: Carlos Rivero (MEX)

Brasil

Alisson, Wesley, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Lucas Paquetá, Igor Thiago, Vini Júnior e Raphinha

Egito

Mostafa Shobeir; Mohamed Abdelmonem, Yasser Ibrahim, Karim Hafez e Mohamed Hany; Marwan Attia, Eman Ashour, Mahmoud Trezeguet e Mohamed Salah; Zizo e Omar Marmoush