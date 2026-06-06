O Grupo F está no radar da seleção brasileira na Copa do Mundo do Canadá, México e Estados Unidos. Pelo chaveamento da competição, caso a Amarelinha se classifique à segunda fase (mata-mata antes das oitavas de final) em primeiro ou segundo lugares do Grupo C, terá como adversário o primeiro ou segundo colocado da chave F, composta por Holanda, Japão, Suécia e Tunísia.

Cabeça de chave e sem nenhum título mundial, a seleção holandesa reúne os principais nomes das ligas europeias, como o zagueiro Virgil Van Dijk e o atacante Cody Gakpo (ambos do Liverpool), o meio-campista Frenkie de Jong (Barcelona) e o lateral Nathan Aké (Manchester City). A Laranja Mecânica também terá em campo o atacante do Corinthians Memphis Depay, maior artilheiro holandês.

Esta será a 12ª participação dos holandeses em Copas do Mundo. Comandada pelo técnico Ronaldo Koeman, ex-zagueiro da Holanda nas Copas de 1990 e 1994, a Laranja Mecânica quer ir além do resultado obtido no último Mundial, quando parou nas quartas-de-final após derrota para a Argentina, que mais tarde conquistaria o título. Em 2024, a Holanda foi semifinalista da Eurocopa.