(UOL/FOLHAPRESS) - O líder da Fórmula 1, Kimi Antonelli, foi mais rápido no último treino livre antes da classificação para o GP de Mônaco. Ele superou as duas Ferrari, que tinham dominado a sexta-feira, mas ficaram a três décimos do italiano. No duelo interno, Charles Leclerc superou Lewis Hamilton por apenas quatro milésimos.

Andando sempre no top 10 desde o primeiro treino livre, o brasileiro Gabriel Bortoleto foi o sétimo e, pela primeira vez no final de semana, ficou à frente do companheiro de Audi, Nico Hulkenberg. Bortoleto começou os treinos livres bem atrás do alemão, e foi se aproximando aos poucos até superá-lo por dois décimos nesta terceira sessão.

Mas também é bom lembrar que os pilotos não conseguiram fazer suas últimas simulações de classificação por conta de uma bandeira vermelha causada por Ollie Bearman com dez minutos para o fim do treino. Ele perdeu o controle de sua Haas na subida do cassino e deu trabalho para os mecânicos horas antes da classificação.

O treino chegou a ser reiniciado, mas ninguém conseguiu melhorar. De qualquer maneira, a Mercedes pareceu dar um salto adiante em comparação com o comportamento nervoso do carro da sexta-feira. Além da primeira colocação de Antonelli, George Russell apareceu em quarto, à frente de Max Verstappen.

Quem não conseguiu melhorar foi a McLaren, que inclusive quebrou o toque de recolher para trocar o cabeamento do carro de Norris após um problema no segundo treino livre. Oscar Piastri foi o sexto e Norris, nono.

A definição do grid de largada começa às 11h deste sábado, pelo horário de Brasília.

*

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO TERCEIRO TREINO LIVRE DO GP DE MÔNACO

1º Kimi Antonelli (Mercedes)

2º Charles Leclerc (Ferrari)

3º Lewis Hamilton (Ferrari)

4º George Russell (Mercedes)

5º Max Verstappen (Red Bull)

6º Oscar Piastri (McLaren)

7º Gabriel Bortoleto (Audi)

8º Isack Hadjar (Red Bull)

9º Lando Norris (McLaren)

10º Nico Hulkenberg (Audi)

11º Esteban Ocon (Haas)

12º Carlos Sainz (Williams)

13º Pierre Gasly (Alpine)

14º Ollie Bearman (Haas)

15º Liam Lawson (Racing Bulls)

16º Alex Albon (Williams)

17º Arvid Lindblad (Racing Bulls)

18º Sergio Perez (Cadillac)

19º Franco Colapinto (Alpine)

20º Valtteri Bottas (Cadillac)

21º Fernando Alonso (Aston Martin)

22º Lance Stroll (Aston Martin)