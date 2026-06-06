SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fred Vasseur, chefe da Ferrari, não vai ao circuito no GP de Mônaco após exames médicos. neste sábado (6), acontece o terceiro treino livre e o classificatório.
A Ferrari informou que Vasseur está em observação em um centro médico local. Em comunicado, a equipe informou que ele não estaria presente no circuito neste sábado, mas disse que não dará mais detalhes médicos por enquanto.
A equipe italiana desejou pronta recuperação ao dirigente. A Ferrari afirmou que espera vê-lo "de volta na pista muito em breve".
Não há informação sobre quando Vasseur voltará. A equipe não disse se ele poderá acompanhar a corrida em Mônaco no domingo.