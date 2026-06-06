SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Endrick contou que Jude Bellingham virou um apoio diário para ele no começo da passagem pelo Real Madrid.

O atacante brasileiro disse que o inglês se aproximou quando ele teve dificuldades de adaptação ao clube espanhol. "Bellingham me liga todos os dias. Quando eu estava sofrendo, ele vinha até mim e a gente conversava. Ele me ajudou muito.", afirmou Endrick, ao canal Men in Blazers, no YouTube.

Concorrência no elenco comandado por Carlo Ancelotti foi apontada como um dos motivos para o início mais duro. "O primeiro ano é difícil. Você chega a um time com jogadores como Modric, Vinicius e Rodrygo. É muito difícil jogar quando você tem todos eles por perto, mas você também aprende muito.", disse.

Endrick afirmou que a chance de jogar no clube espanhol pesou mais do que qualquer dúvida no momento da escolha. "Quando o Real Madrid chama e faz uma oferta, é impossível dizer não. É o melhor time do mundo e onde todo mundo quer jogar.", completou.

CRISTIANO RONALDO E A ESCOLHA PELO REAL

O atacante disse que a ligação com o clube começou ainda na infância, por causa de Cristiano Ronaldo. "Meu ídolo de infância era Cristiano Ronaldo. Quando ele assinou com o Madrid, me fez sonhar ainda mais em jogar lá.", contou.

Ele também citou Neymar ao falar de referências do futebol brasileiro e comentou a relação com o treinador. "Neymar tem o DNA do Brasil. Ele é um dos melhores jogadores da nossa história. Me dou muito bem com Ancelotti.", afirmou.

PASSAGEM PELO LYON E SELEÇÃO

Endrick disse que a ida ao Lyon foi um passo importante no processo de amadurecimento e não virou um peso na carreira. "Não foi difícil ir para Lyon. No fim, Deus me disse que eu tinha que ir, e eu fui. Eu não tive medo. Foi uma das melhores decisões da minha vida.", relatou.

O atacante afirmou que a experiência na França ajudou no desenvolvimento e teve impacto na seleção brasileira. Ele disse que a passagem pelo Lyon contribuiu para garantir espaço na equipe que vai disputar a Copa do Mundo de 2026.