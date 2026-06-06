SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goiano Luis Guto Miguel, de 17 anos, venceu o americano Michael Antonius por 2 sets a 0 (6/3 e 6/4) na manhã deste sábado (6) e conquistou o título do juvenil em Roland Garros.

Esse é o primeiro título do Brasil na chave simples masculina da categoria. Edison Mandarino (1959), Thomaz Koch (1962 e 1963) e Luís Felipe Tavares (1967) tinham as melhores campanhas do país na competição, todos com vice-campeonatos. Gustavo Kuerten, o Guga, foi campeão em 1994, mas na chave de duplas.

A campanha histórica em Paris também rende a Guto a liderança do ranking mundial juvenil. Com a classificação para a final e a derrota do norte-americano Keaton Hance nas semifinais, o brasileiro garantiu matematicamente o posto de número 1 do mundo.

Com pelo menos 700 pontos somados em Roland Garros, Guto alcançará 2.927 pontos no ranking da ITF, superando seus principais concorrentes. O atual líder, o búlgaro Ivan Ivanov, não disputou o torneio e perderá pontos referentes à campanha do ano passado.

Guto passa a integrar uma lista extremamente restrita de brasileiros que chegaram ao topo do ranking juvenil mundial, ao lado de Tiago Fernandes (2010), Orlando Luz (2015) e João Fonseca (2023).

COMO FOI O JOGO

Guto e Antonius fizeram um início de primeiro set muito forte, com ambos confirmando seus saques com facilidade. No entanto, no terceiro saque de Antonius, Miguel conseguiu dois slices sem resposta e conseguiu a quebra.

No nono game do primeiro set, Guto Miguel vencia por 5 a 3 e Antonius sacava para se manter vivo no jogo. O americano salvou quatro set points, mas na quinta chance que teve Guto não perdoou e venceu o primeiro set por 6 a 3.

O tenista brasileiro começou sacando no primeiro game do segundo set e teve que salvar um break point logo no início. Guto imprimiu seu ritmo e conseguiu uma nova quebra em Antonius e teve a possibilidade de sacar para confirmar a vitória, mas foi quebrado.

O set ficou 5 a 4 para o brasileiro, com Antonius no saque. O americano cometeu uma dupla falta, um erro não forçado e deixou Guto com a chance de título. Antonius evitou a primeira chance de título brasileiro, mas na segunda vantagem para Guto acabou jogando a bola na rede. 6 a 4 para o brasileiro.

A partida teve 1h15 de duração, e Guto teve muitos lances de destaque. O único erro foi ser quebrado quando teve a oportunidade de sacar para o título, mas a resposta foi muito rápida e ele conquistou o título inédito.