(UOL/FOLHAPRESS) - A vitória do Pinheiros na última quinta contra o Franca para forçar o jogo 4 na final do NBB foi muito importante para manter a equipe dos Jardins viva na disputa pelo inédito título da liga.

Isso também dá a oportunidade para Gustavinho ''devolver'' a final de 2017, quando ele estava no Paulistano e perdeu por 3 a 2 após abrir 2 a 0 contra o Bauru.

O treinador não deixa claro se lembra disso, mas esse pode ser mais um título histórico na sua conta, mas antes ele precisa empatar a série e para isso, tem que vencer no domingo.

"Não parei pra pensar (nisso). Quando a gente tiver no 2x2 aí eu posso até pensar nisso. Mas a gente ainda tá no 2x1 atrás, a gente precisa de mais um jogo", afirma Gustavinho.

Uma coisa que pode ajudar o treinador na busca pelo empate é o possível retorno de alguns desfalques como Pastre, que se machucou contra o Corinthians na semifinal e é um dos destaques do Pinheiros na temporada. Gustavinho, porém, reconhece a chance baixa do retorno deles.

"Eu acho muito difícil. Pastre tirou a muleta ontem (quarta) e Gregate ainda tá de muleta. Mas enfim, seria bom se a gente tivesse mais gente na rotação, mas infelizmente a gente não tem", disse.

O jogo 4 da final do NBB será neste domingo (7), em Franca, às 17h.