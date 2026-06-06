Guto Miguel dedicou o título juvenil de Roland Garros ao técnico Kike Graneiro, que perdeu o irmão há duas semanas. O gesto do brasileiro de 17 anos emocionou o treinador.

O que ele disse

Primeiro queria parabenizar meu adversário [Michael Antonius], ele podia errar um pouquinho mais pra melhorar minha vida hoje, mas foi uma grande partida. Eu quero agradecer todo meu time, minha família e todos que me apoiaram nessa semana e em toda essa jornada. Não é fácil as vezes, mas vocês fizeram esse sonho se tornar realidade. Quero dedicar esse título ao meu coach Kike. Especialmente pelo momento difícil que o irmão dele faleceu, duas semanas atrás, e ele estava aqui comigo passando por isso todos esses dias. Guto Miguel.

Marco Grangeiro, irmão de Kike, morreu há duas semanas, enquanto Kike estava na Europa ajudando Guto na preparação para a competição.

Kike não segurou a emoção e chorou muito no box técnico enquanto Guto falava na quadra.

Esse é o primeiro título do Brasil na chave simples masculina da categoria. Edison Mandarino (1959), Thomaz Koch (1962 e 1963) e Luís Felipe Tavares (1967) tinham as melhores campanhas do país na competição, todos com vice-campeonatos. Gustavo Kuerten, o Guga, foi campeão em 1994, mas na chave de duplas.

A campanha histórica em Paris também rende a Guto a liderança do ranking mundial juvenil. Com a classificação para a final e a derrota do norte-americano Keaton Hance nas semifinais, o brasileiro garantiu matematicamente o posto de número 1 do mundo.