MÔNACO (UOL/FOLHAPRESS) - Kimi Antonelli, da Mercedes, brilhou no Q3, garantiu mais uma pole position nesta temporada e largará na frente no GP do Mônaco. A Mercedes tem todas as poles até aqui no ano.

Antonelli já havia liderado o último treino livre antes da classificação. Ele conseguiu fazer uma boa última volta e "tomar" posição dianteira de Max Verstappen, da Red Bull Racing, que ficou 0,043 atrás. A briga entre os dois foi boa nos momentos decisivos da qualificação.

O brasileiro Gabriel Bortoleto bateu ainda no Q1, quando quebrou a suspensão dianteira ao contornar a Nouvelle Chicane. Ele vai largar em 16º.

Lewis Hamilton, da Ferrari, chegou a ter a primeira posição em certo momento no Q3. O companheiro Charles Leclerc bateu na parede em Tabac nos momentos finais da classificação.

A dupla da escuderia italiana fez dobradinha no último treino livre desta sexta-feira (5), mas reclamou dos carros após o Q2, e não conseguiu repetir o desempenho anterior.

COMO FOI

O brasileiro Gabriel Bortoleto bateu no Q1. O treino teve bandeira vermelha depois que o brasileiro errou ao contornar a Nouvelle Chicane, encostou no guard rail e quebrou a suspensão dianteira, segundo ele mesmo relatou à equipe pelo rádio.

"Foi um erro. Não tem muito o que falar. Se eu cometesse esse erro no Q2 ou Q3, mas no Q1 não tinha necessidade. Nosso carro seria para top10 esse fim de semana. Peço desculpas à equipe e a todo mundo que estava torcendo. Não tinha necessidade de tomar o risco no Q1, acabei tocando o muro de dentro e quebrando a suspensão", disse Bortoleto.

Bortoleto havia registrado a 14ª volta provisória. Carlos Sainz melhorou após a bandeirada e o brasileiro caiu para 15º. Ele passaria para o Q2, mas não pôde participar devido aos danos no carro. Neste cenário, vai largar em 16º.

A Audi vinha de bons resultados no fim de semana. Nos treinos que antecederam a classificação, Bortoleto foi nono nas duas primeiras sessões e sétimo na manhã deste sábado (6). Para piorar o cenário, Nico Hulkenberg caiu no Q2 e a equipe ficou com os dois pilotos fora do top 10.

Oscar Piastri, da McLaren, teve problema com o carro no Q3. A transmissão flagrou ele saindo de traseira após uma curva.

O GP de Mônaco será às 10h (de Brasília) neste domingo (7). Kimi Antonelli, da Mercedes, lidera o campeonato.

CONFIRA O GRID DE LARGADA:

1 - Kimi Antonelli (Mercedes)

2 - Max Verstappen (Red Bull Racing)

3 - Lewis Hamilton (Ferrari)

4 - Charles Leclerc (Ferrari)

5 - Isack Hadjar (Red Bull Racing)

6 - George RussellMercedes

7 - Oscar Piastri (McLaren)

8 - Lando Norris (McLaren)

9 - Pierre Gasly (Alpine)

10 - LiamLawson (Racing Bulls)

11 - Alexander Albon (Williams)

12 - Carlos Sainz (Williams)

13 - Nico Hulkenberg (Audi)

14 - Franco Colapinto (Alpine)

15 - Arvid Lindblad (Racing Bulls)

16 - Gabriel Bortoleto (Audi)

17 - Esteban Ocon (Haas)

18 - Sergio Pérez (Cadillac)

19- Oliver Bearman (Haas)

20 - Valtteri Bottas (Cadillac)

21 - Fernando Alonso (Aston Martin)

22 - Lance Stroll (Aston Martin)