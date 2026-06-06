SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de três horas de espera por melhores condições, a quinta etapa do Circuito Mundial de Surfe voltou à água neste sábado em Punta Roca, El Salvador. As ondas apareceram menores e mais irregulares do que no dia anterior, por isso a WSL planejou apenas concluir o restante do Round 2 masculino.

O grande destaque brasileiro foi Italo Ferreira. Atual líder do ranking mundial, o potiguar entrou no mar poucos dias após sofrer um profundo corte no joelho durante um treino em El Salvador. O acidente exigiu oito pontos e chegou a colocar sua participação na etapa em dúvida.

Surfando de backside e com uma proteção no joelho, Italo mostrou um surfe menos explosivo do que o habitual, mas compensou com experiência e agressividade nas oportunidades que encontrou. Em uma bateria equilibrada, venceu o marroquino Ramzi Boukhiam por 12,50 a 11,86 e garantiu vaga nas oitavas de final.

Gostaria de ter começado a bateria com uma nota oito e não oito pontos [no joelho]. Foi bem difícil nessa manhã, muita dor. Estava muito nervoso no começo da bateria. Teve uma que tentei forçar um pouco mais e senti dor. Mas é o que é. Tinha que fazer meu melhor. Eu mal estava conseguindo andar, tentando entender a dor e manter o foco. Mas está tudo bem, minha família está comigo e era hora de trabalhar Italo Ferreira

Quem também avançou foi Gabriel Medina. Último brasileiro a entrar na água no sábado, o tricampeão mundial encontrou condições ainda mais difíceis, com ondas menores e bastante balançadas.

Sem espaço para grandes apresentações, Medina apostou na experiência para controlar a prancha nas seções mais críticas e construir uma vitória segura sobre o havaiano Seth Moniz. O brasileiro venceu por 15,17 a 7,00 e também avançou às oitavas.

Outro destaque foi Samuel Pupo. Dominando praticamente toda a bateria contra o australiano Joel Vaughan, Samuel confirmou a classificação com tranquilidade ao vencer por 15,17 a 10,50.

João Chianca também garantiu presença na próxima fase. Pressionado por ainda não ter passado de um nono lugar nas quatro primeiras etapas da temporada, Chumbinho venceu uma bateria apertada contra o australiano George Pittar. Em um mar cada vez mais difícil, o brasileiro segurou a vantagem até os minutos finais para avançar por 11,50 a 11,00.

Se alguns brasileiros comemoraram, outros deram adeus à etapa. Vice-campeão em 2022 e campeão em 2023 em Punta Roca, Filipe Toledo acabou surpreendido pelo francês Kauli Vaast, atual campeão olímpico. O brasileiro teve dificuldades para encontrar as melhores ondas da bateria e viu o adversário fazer escolhas mais precisas ao longo do confronto. Ainda tentou uma reação nos minutos finais, mas acabou derrotado por 14,03 a 13,87.

Quem também se despediu foi Mateus Herdy. Repetindo o roteiro da etapa da Nova Zelândia, o catarinense voltou a ser eliminado pelo italiano Leonardo Fioravanti. Herdy liderou boa parte da bateria, mas sofreu a virada nos cinco minutos finais e perdeu por apertados 15,04 a 14,70.