SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em amistoso disputado na Neo Química Arena, em São Paulo, a seleção brasileira feminina venceu os Estados Unidos por 2 a 1, na noite deste sábado.
A equipe comandada por Arthur Elias buscou a virada ainda no primeiro tempo. Sophia Wilson abriu o placar para as americanas logo no primeiro minuto de jogo, mas Tainá Maranhão e Bia Zaneratto marcaram os gols que garantiram o triunfo brasileiro.
O confronto ocorreu simultaneamente ao último compromisso da seleção brasileira masculina antes da Copa do Mundo, que começa na próxima semana. Em Cleveland, nos Estados Unidos, o Brasil enfrentou o Egito em amistoso iniciado às 19h (de Brasília), 30 minutos após o pontapé inicial da partida feminina.
Nem a concorrência direta com a equipe masculina afastou os torcedores. Mais de 30 pessoas acompanharam o duelo na Neo Química Arena.
Brasil e Estados Unidos voltam a se enfrentar nesta terça-feira. O novo amistoso será disputado no Castelão, em Fortaleza.
Os dois confrontos integram a preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil.
MARTA SÓ NO BANCO
Apesar de ter ido à Neo Química Arena e permanecido no banco de reservas, Marta não entrou em campo no amistoso deste sábado. A camisa 10 sequer foi relacionada para atuar e acompanhou a partida sem uniforme de jogo.
A principal estrela da seleção brasileira está na fase final de recuperação de um edema na coxa esquerda e segue realizando trabalhos de transição física.
Ainda assim, Marta participou da festa com a torcida. Antes do início da partida, ela esteve no gramado, acenou para os torcedores presentes e recebeu o carinho do público na Neo Química Arena.
LANCES IMPORTANTES
Mas já? Os Estados Unidos abriram o placar logo no primeiro ataque da partida. Aos dois minutos, a defesa brasileira saiu jogando errado, Yohannes recuperou a bola e ela sobrou para Sophia Wilson. A atacante finalizou de fora da área e acertou o canto direito da goleira Lelê.
Duas vezes Dudinha. A resposta brasileira quase veio imediatamente. Em duas oportunidades seguidas, Dudinha recebeu de costas para a marcação, protegeu bem a bola, conseguiu girar sobre as defensoras, mas acabou bloqueada no momento da finalização.
Inacreditável. Aos seis minutos, Dudinha desperdiçou uma grande chance para empatar o jogo. Bia Zaneratto arrancou pela direita, venceu a marcação, invadiu a área e finalizou mal. O chute, porém, acabou encontrando a atacante na entrada da pequena área. Livre, ela mandou por cima do gol.
Fica ligada, goleirona! O Brasil quase aproveitou uma falha da goleira americana McGlynn aos sete minutos. Bia Zaneratto pressionou a saída de bola, bloqueou o passe errado da adversária e viu a bola sair raspando a trave antes de ir para fora.
Finalmente o empate. Depois de uma blitz ofensiva após sofrer o gol logo no início, o Brasil chegou à igualdade aos 11 minutos. Isabela recebeu pela direita e cruzou na medida para Tainá Maranhão subir mais alto que a defesa e marcar de cabeça.
Vira, virou. A virada brasileira saiu apenas três minutos depois. Bia Zaneratto arrancou em velocidade, tabelou com Dudinha e finalizou rasteiro na saída de McGlynn para colocar a seleção à frente do placar.
Para fora. Os Estados Unidos voltaram a assustar aos 28 minutos. Yohannes cobrou falta por fora da barreira, buscando o canto, mas a bola saiu sem direção.
Parou na goleira. Aos 40 minutos, o Brasil esteve perto de ampliar a vantagem. Dudinha fez boa jogada individual e encontrou Tainá Maranhão. A atacante bateu colocado, mas parou em boa defesa de McGlynn.
Lelê espetacular. Já nos minutos finais da primeira etapa, a goleira brasileira evitou o empate americano. Sophia Wilson recebeu em velocidade, saiu cara a cara com Lelê, que fechou o ângulo e fez grande intervenção nos pés da atacante.
Quase um golaço. A primeira oportunidade perigosa do segundo tempo foi brasileira. Bia Zaneratto deixou duas marcadoras para trás em bela jogada individual, finalizou com força, mas mandou por cima do travessão.
Na trave! A resposta dos Estados Unidos veio imediatamente. Hutton arriscou de longe, Lelê desviou com a ponta dos dedos e a bola ainda tocou na trave antes de sair.
Pressão americana. Na sequência, as norte-americanas passaram a controlar as ações ofensivas e quase chegaram ao empate. Após um bate-rebate dentro da área, a bola sobrou para Patterson, que finalizou com perigo. O chute desviou em Isa Haas e saiu pela linha de fundo.
FICHA TÉCNICA
BRASIL 2 X 1 ESTADOS UNIDOS
Competição: Amistoso Internacional
Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
Data e horário: 6 de junho de 2026, às 18h30 (de Brasília)
Público: 31.336 pessoas
Renda Bruta: R$ 1.689.402,50
Árbitra: María Eugenia Gilsoriano (ESP)
Assistentes: Silvia Fernandez Perez (ESP) e Rocío Puente Pino (ESP)
VAR: Paula Cebollada Lopez (Espanha)
Gols: Sophia Wilson, EUA (2'/2T); Tainá Maranhão, BRA (11'/2T); Bia Zaneratto, BRA (14'/2T)
BRASIL: Lelê (Lorena); Isabela, Thais Ferreira (Rafaelle), Mariza e Isa Haas; Duda Samapaio, Angelina (Vitória Yaya) e Kerolin (Aline Gomes); Bia Zaneratto (Gio Garbelini), Dudinha (Amanda Gutierres) e Tainá Maranhão (Ludmila). Técnico: Arthur Elias
ESTADOS UNIDOS: McGlynn; Fox, Sonnet, Davidson e Gisele Thompson; Hutton (Shaw); Rodman (Sears), Yohannes (Lavelle), Heaps e Alyssa Thompson (Cooper); Sophia Wilson (Sentnor). Técnico: Emma Hayes