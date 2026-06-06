SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia-atacante Raphinha adotou tom pessimista após o lateral-direito Wesley deixar o amistoso da seleção contra o Egito ainda no primeiro tempo.

O jogador reclamou de dor na virilha e até chorou no banco de reservas, após ser substituído. Wesley foi consolado por membros da comissão técnica e jogadores que estavam fora de campo.

"Cara, esse momento é muito complicado, porque obviamente a gente quer chegar na Copa do Mundo, a gente quer chegar bem. Obviamente a gente fica preocupado com o Wesley, que é normal nesse fim de temporada. Depois de muitos jogos, pode acontecer. Ver o que aconteceu com ele é muito triste, porque a gente sabe o quanto ele trabalha, o quanto ele queria estar aqui. Agora é ver com os doutores o que realmente tem que ser feito e ter a cabeça boa porque ele é muito novo, tem muita coisa pela frente", disse Raphinha.

Wesley vive a expectativa de disputar sua primeira Copa do Mundo, mas o problema físico a uma semana da estreia no Mundial gera um alerta e preocupação.

Ele será submetido a exames. No elenco convocado, o técnico Carlo Ancelotti tem Danilo e o zagueiro Ibañez para fazer essa função. Até sexta, véspera da estreia, o treinador pode cortar Wesley e chamar outro jogador no lugar, se o problema físico for grave a ponto de comprometer a atuação do lateral na Copa.