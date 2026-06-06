SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Autor do gol da vitória do Brasil por 2 a 1 sobre o Egito - em Cleveland (EUA) - Endrick dedicou o feito ao filho que irá nascer. Sua esposa, Gabriely Miranda, está grávida de cerca de seis meses de um menino.

O jovem atacante lembrou do período em que ficou ausente da seleção por conta de uma lesão, no ano passado, e prometeu "dar a vida pela nação" na Copa do Mundo.

"Essa sensação é uma coisa que não se explica. Agradeço muito a Deus por ter feito mais um gol. Isso são as coisas extraordinárias na minha vida. Graças a Deus eu pude fazer o gol da vitória. Fico muito feliz porque quando eu estive machucado, não podia vir para a seleção, e isso é a pior coisa para um jogador brasileiro. Se Deus quiser, que eu nunca mais possa passar por essa sensação de ficar fora da seleção porque aqui é onde eu quero estar, aqui é onde quero mostrar meu futebol. Sempre dar a vida pela minha nação. Fico muito grato por esse gol. Dedico à minha esposa e ao meu filhote que está na barriga dela", disse Endrick, ao Sportv.

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