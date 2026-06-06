SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Carlo Ancelotti revelou neste sábado (6), após a vitória do Brasil sobre o Egito por 2 a 1 em Cleveland, que já tem a escalação definida para a estreia na Copa do Mundo, no próximo sábado (13), contra Marrocos, em East Rutherford. "Tenho escalação inicial para jogar contra Marrocos", afirmou o técnico italiano.

O amistoso não alterou o que ele já tinha em mente. Questionado em entrevista coletiva se saía com mais certezas ou dúvidas, foi direto: "Mais certezas. Foi um jogo muito bom".

A única preocupação é Wesley, que deixou o campo ainda na primeira etapa com dor na virilha esquerda. "É uma pena a lesão, mas temos jogadores que podem substituí-lo", disse Ancelotti. O treinador disse que ainda espera resultados de exames do jogador que devem ser feitos neste domingo.

Marquinhos e Gabriel Magalhães são confirmados para o jogo de estreia, mesmo com alguns erros cometidos no jogo de hoje. O zagueiro falhou no gol do Egito neste sábado, mas o técnico não abalou sua confiança. Ele os defendeu afirmando que ambos disputaram até a final da Champions League e estarão melhor integrados para os próximos jogos.

Ancelotti elogiou ainda as características de Endrick sem confirmar titularidade. "É muito potente, muito bem posicionado na área. Todos os jogadores são importantes, com diferentes características. Matheus não finaliza como Endrick, mas é muito importante para a construção do jogo", disse, equilibrando a disputa entre os dois.

No amistoso em Cleveland, a vitória seguiu o padrão que tem marcado a era Ancelotti: pressão intensa no campo de ataque para roubar a bola perto da área adversária. O primeiro gol saiu aos 7 minutos, quando Bruno Guimarães aproveitou vacilo de Lashin e finalizou no canto esquerdo.

O empate egípcio veio de erro do próprio Brasil ?recuo desastroso de Marquinhos que deixou Ziko cara a cara com Alisson. O segundo gol brasileiro, aos 7 minutos do segundo tempo, foi a partir de um toque preciso de Raphinha para Endrick, que finalizou no canto esquerdo.

Na virada para o segundo tempo, Ancelotti repetiu o roteiro do amistoso contra o Panamá e mudou quase todo o time. No primeiro tempo, Igor Thiago desperdiçou duas chances claras na frente do goleiro Shobeir, que também fez boas defesas em finalizações de Vinicius Junior e Raphinha.

O Brasil estreia no Mundial no próximo sábado contra Marrocos e enfrenta ainda Haiti, dia 19, na Filadélfia, e Escócia, dia 24, em Miami Gardens, pelo Grupo C.