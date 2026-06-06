SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Endrick entrou no segundo tempo no amistoso contra o Egito, neste sábado (6), e desencantou. Conseguiu marcar o seu primeiro gol pelo Brasil na era Carlo Ancelotti.
O atacante, que pertence ao Real Madrid e na temporada passada defendeu o Lyon (França), entrou na segunda etapa e fez o segundo e decisivo gol da seleção brasileira nos 2 a 1 sobre o Egito no amistoso, em Cleveland (EUA). O ex-palmeirense se tornou ainda o 13º jogador diferente a fazer um gol desde o início do trabalho do técnico italiano, há um ano.
Este foi o último teste das equipes antes da estreia na Copa do Mundo da América do Norte. O Brasil faz sua primeira partida no Mundial no sábado (13) contra Marrocos abrindo o Grupo C, que tem ainda Escócia e Haiti. Os egípcios encaram a Bélgica no dia 15 (segunda-feira), pelo Grupo G.
Fora da convocação de Ancelotti por estar contundido, Estêvão permanece como principal artilheiro da seleção desde a chegada do italiano. Desde então o Brasil fez 12 partidas.
O atacante do Chelsea marcou cinco gols e é seguido por Vini Jr., com três. Com dois gols aparecem Bruno Guimarães, que marcou um sobre o Egito neste sábado, Rodrygo, Lucas Paquetá, Gabriel Martinelli, Danilo Santos, Igor Thiago e Casemiro. Com um gol cada um estão na lista: Endrick, Paulo Henrique, Rayan e Bremer.
Destes não estarão na Copa, além de Estêvão, Rodrygo e Paulo Henrique.