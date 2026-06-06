SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As seleções brasileiras masculina e feminina entraram em campo praticamente no mesmo horário neste sábado e terminaram a noite com o mesmo resultado: vitória por 2 a 1.

Enquanto a equipe masculina derrotou o Egito, em Cleveland, nos Estados Unidos, no último amistoso antes da Copa do Mundo, em partida iniciada às 19h (de Brasília), a seleção feminina venceu os Estados Unidos na Neo Química Arena, em São Paulo. O duelo começou meia hora antes, às 18h30.

MOTIVO CONTRATUAL

Após a partida, o técnico Arthur Elias explicou que a coincidência de horários ocorreu porque a Federação de Futebol dos Estados Unidos recusou um pedido da CBF para alterar o cronograma previamente estabelecido em contrato.

Segundo o treinador, a entidade brasileira tentou negociar uma mudança para evitar o conflito, mas não obteve sucesso.

"Acho que não. Não sei se todos estão cientes do motivo de ter acontecido isso. A seleção feminina já tinha um contrato com a seleção americana e esse contrato previa um horário para o jogo. Havia uma organização prévia, que envolvia transmissão e preparação da seleção americana, que é um país em que o futebol feminino é muito importante, com muita visibilidade e apoio dos torcedores. Então, já havia um horário pré-determinado em contrato e, apesar da insistência da CBF, que fez tudo o que poderia para alterar esse horário, a Federação Americana não quis mudar", disse Arthur Elias em entrevista coletiva.

Apesar da negativa das norte-americanas, Arthur Elias disse encarar a situação com naturalidade. Para ele, a postura da federação adversária reflete a relevância que o futebol feminino possui nos Estados Unidos.

E é a realidade delas. Por isso que são vencedoras. E não tínhamos o que fazer. Entendo também que a seleção masculina, às vésperas da Copa, na última oportunidade de preparação, precisava escolher o melhor horário para jogar, de acordo com o trabalho de excelência feito por uma seleção que quer vencer a Copa. "Eu vi de forma natural e, que bom, porque foi 4 a 2 para a gente", disse Arthur Elias.

A seleção feminina volta a campo nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), para um novo amistoso contra os Estados Unidos, desta vez na Arena Castelão, em Fortaleza.

Já a equipe masculina só retorna aos gramados no próximo sábado, às 19h (de Brasília), quando estreia na Copa do Mundo diante de Marrocos, em Nova Jersey.