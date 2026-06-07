SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O visual de Neymar para a Copa do Mundo de 2026 já está definido. Na noite de sábado (6), o atacante da seleção brasileira surgiu com um novo corte de cabelo em vídeo publicado por seu cabeleireiro nas redes sociais, chamando a atenção dos fãs em meio à expectativa por seu retorno aos gramados.

O camisa 10 apostou em um estilo que remete a uma fase marcante de sua carreira. Os fios aparecem mais claros, em um tom loiro semelhante ao que utilizou em 2018, na Copa da Rússia. Na época, o penteado se tornou uma de suas marcas fora de campo e acompanhou sua participação na Copa do Mundo da Rússia.

A mudança acontece em um momento especial para o jogador. Neymar já declarou que pretende disputar em 2026 a última Copa do Mundo de sua carreira, o que aumenta a atenção sobre cada passo de sua preparação para o torneio.

Enquanto isso, o atacante segue em recuperação de uma lesão na panturrilha e trabalha para voltar aos treinamentos com bola nos próximos dias.

A seleção brasileira estreia na Copa do Mundo no próximo sábado (13), sem Neymar, às 19h (horário de Brasília), contra o Marrocos. Na fase de grupos do Mundial de 2026, o Brasil também jogará contra Haiti e Escócia.