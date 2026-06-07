SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A ginasta Simone Biles disse ter passado por uma das experiências "mais assustadoras de sua vida" nesta semana em razão de um problema de saúde.

A norte-americana de 29 anos não revelou detalhes sobre o episódio nem sobre seu estado clínico.

"Não sou do tipo que costuma compartilhar coisas assim porque valorizo a privacidade nos dias de hoje, mas quase morrer não estava nos meus planos para esta semana", disse Biles, em publicação nos stories do Instagram.

Ela acrescentou que o medo foi ainda maior pela ausência do marido, Jonathan Owens, safety do Indianapolis Colts, que participa dos treinos de pré-temporada da NFL.

"Foi uma das experiências mais assustadoras da minha vida, se não a mais assustadora, especialmente porque Jonathan [Owens, marido de Biles e atleta da NFL] estava em Indianápolis para os treinos. Passei esta semana de repouso na cama. Vou explicar mais cedo ou mais tarde", falou.

Biles soma 11 medalhas olímpicas. A ginasta acumula sete ouros, duas pratas e dois bronzes na carreira.

Em Paris-2024, conquistou os títulos por equipes, individual geral e salto. Já na final do solo, terminou com a prata atrás de Rebeca Andrade.