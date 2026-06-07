SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Capitão da seleção colombiana, James Rodríguez enviou uma mensagem privada para Antonella Petro, filha do presidente da Colômbia, após a repercussão de um vídeo em que ele aparentemente ignora um pedido de foto feito por ela.

Na mensagem, compartilhada pela própria Antonella, o camisa 10 tenta esclarecer o episódio e demonstra que está disposto a fazer um encontro.

"Aquela foto vai [acontecer]!", escreveu o jogador. Em seguida, ele foi além e se ofereceu para enviar uma camisa oficial da seleção colombiana ao perguntar onde poderia entregá-la.

O episódio ocorreu durante a cerimônia de despedida da seleção antes da viagem para a Copa do Mundo. O evento contou com a presença do presidente Gustavo Petro, que entregou aos atletas sombreros vueltiao, chapéus tradicionais considerados um dos principais símbolos culturais da Colômbia.

Após a solenidade, os jogadores cumprimentaram autoridades e integrantes da comitiva oficial. Imagens que circularam nas redes sociais e foram repercutidas pela imprensa colombiana mostram Antonella tentando tirar uma foto com James enquanto o atleta seguia cumprimentando outras pessoas presentes. A cena gerou comentários e críticas de parte dos internautas.

Na tentativa de encerrar a polêmica, James também aproveitou a mensagem para agradecer o apoio recebido e fazer um apelo pela união dos colombianos durante a disputa do Mundial. Segundo ele, agora é o momento de todos se unirem em torno da seleção.