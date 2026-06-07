MÔNACO, None (UOL/FOLHAPRESS) - O GP de Mônaco foi interrompido neste domingo (7) com bandeira vermelha após a direção de prova identificar danos no asfalto na curva da entrada da reta principal do circuito de Monte Carlo.

A paralisação aconteceu na volta 65 das 78 previstas, logo após dois acidentes no mesmo ponto da pista. Primeiro, Lance Stroll bateu na Rascasse e abandonou a corrida, provocando a entrada do safety car. Na relargada, Charles Leclerc perdeu o controle de sua Ferrari e acertou a barreira na Antony Noghès, causando nova neutralização da prova.

Segundo comunicado da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), a bandeira vermelha foi acionada para permitir a inspeção dos danos no asfalto da curva 19. Imagens do local mostraram um trecho da pista com parte do revestimento solto, o que compromete a aderência dos carros e aumenta o risco de acidentes.

Após a interrupção, os pilotos retornaram aos boxes enquanto fiscais trabalhavam na limpeza e na avaliação das condições do traçado para uma possível retomada da corrida.

Leclerc deixou o carro visivelmente irritado após o acidente. O piloto da Ferrari reclamou dos freios pelo rádio e bateu exatamente no mesmo setor em que Stroll havia se envolvido em incidente minutos antes.

Até a interrupção, Kimi Antonelli liderava a corrida com ampla vantagem sobre Lewis Hamilton. O britânico ocupava a segunda colocação na pista, mas carregava uma punição de cinco segundos, o que mantinha Leclerc na disputa pela posição antes do acidente.

Gabriel Bortoleto seguia na prova e aparecia em 16º lugar, último entre os pilotos que permaneciam na disputa.

A direção de prova ainda avalia as condições da pista para definir os próximos procedimentos para a sequência do GP de Mônaco.