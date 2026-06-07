MÔNACO (UOL/FOLHAPRESS) - O italiano Kimi Antonelli dominou o GP de Mônaco do começo ao fim para vencer pela quinta vez consecutiva na Fórmula 1 neste domingo (7). Com o resultado, o piloto de 19 anos abriu uma folga importante na liderança do campeonato: ele agora tem 68 pontos de vantagem para o companheiro George Russell.

Antonelli chegou a abrir 25 segundos para o segundo colocado antes da corrida ter dois Safety Car e uma bandeira vermelha, com relargada parada e oito voltas para o final. Mas o italiano largou bem e não deu chances para Lewis Hamilton atacá-lo nas voltas finais.

Russell não foi bem neste fim de semana. Ele largou em sexto, ficou preso atrás de Isack Hadjar, que tinha problemas, na primeira metade da prova. Depois, foi punido por exceder o limite de velocidade nos boxes, e chegou e levar uma volta de Antonelli. Para completar, a Mercedes não seguiu o procedimento correto para cumprir a punição e Russell levou um drive through e terminou em 14º, fora dos pontos

A segunda colocação ficou com Lewis Hamilton, da Ferrari. O heptacampeão também foi punido por excesso de velocidade nos pits, algo que aconteceu com outros três pilotos além dele e Russell. Essa punição de 5s seria cumprida apenas no final da prova e Hamilton tinha o companheiro Charles Leclerc mais próximo do que isso com 20 voltas par ao final, até que tudo mudou.

Primeiro Lance Stroll causou um Safety Car na volta 61 de 78 e a Ferrari, assim como as outras equipes, chamou seus dois pilotos para os boxes. Hamilton teve que cumprir sua punição e Leclerc teve que esperar atrás, então perdeu a chance de superar o companheiro. Na relargada, Leclerc bateu e abandonou, dando a chance de Isack Hadjar, da Red Bull, subir ao pódio.

Inicialmente, o monegasco culpou os freios da Ferrari, com os quais vinha tendo dificuldade desde o GP do Canadá. Mas logo depois de o SC voltar para a pista, a corrida foi interrompida: a direção de prova tinha observado que o asfalto estava se soltando justamente no trecho dos acidentes de Leclerc e Stroll.

CARRO DE BORTOLETO APAGOU ANTES DA LARGADA

A corrida não teve muita ação em termos de ultrapassagens, mas foi marcada por problemas técnicos e punições por excesso de velocidade nos boxes - foram seis no total, o que é muito incomum. Além de Russell e Hamilton, Oscar Piastri, Pierre Gasly e Franco Colapinto também foram punidos.

Para Gabriel Bortoleto, os problemas começaram antes da largada. Quando saía do box para alinhar a Audi no grid, o motor morreu, sem uma explicação imediata da equipe. Como o brasileiro teve que ser empurrado de volta aos boxes, largou do pitlane e passou uma tarde bastante frustrante atrás das Cadillac -primeiro de Bottas, que abandonou, e depois de Perez.

Mesmo sendo bem mais rápido (seu engenheiro chegou a informar que ele estava andando no ritmo de Oscar Piastri, da McLaren, antes de chegar na traseira de Perez), Bortoleto não conseguia encontrar espaço para passar. Na relargada depois da bandeira vermelha, o brasileiro se aproveitou de um toque entre Franco Colapinto e Carlos Sainz para ganhar duas posições e terminou em 13º.

Na volta de apresentação, Max Verstappen sentiu problemas no seu motor, que continuaram na largada, quando ele mal saiu do lugar. Os 20 carros que estavam atrás do segundo colocado no grid conseguiram evitá-lo, mas o motor não voltou a render e ele abandonou ainda ao final da primeira volta. "Eu fiquei rezando para todo mundo ir para direita e ainda bem que tudo correu bem."

A Fórmula 1 volta já no próximo final de semana, com o GP da Espanha.