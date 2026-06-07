SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras esfriou o interesse na contratação do zagueiro Nino por não considerá-lo uma prioridade. Neste momento, o Fluminense é quem negocia com o Zenit pelo defensor de 29 anos.

A direção alviverde entende que fechou a lacuna que tinha na zaga. A equipe contratou Alexander Barboza por cerca de R$ 20 milhões e terá o ex-Botafogo à disposição no segundo semestre.

A comissão técnica de Abel Ferreira terá à disposição no setor: Gustavo Gómez, Murilo, Bruno Fuchs, Barboza, Benedetti e Koné (os últimos dois fazem parte do grupo de apoio da base ao profissional).

Outro fator que influenciou na decisão palmeirense foi a alta pedida do Zenit. O Alviverde chegou a fazer uma oferta de 10 milhões de euros (R$ 59,7 milhões na cotação atual) e já tinha um acordo apalavrado com o jogador, mas o clube russo queria 20 milhões de euros (quase R$ 120 milhões) para fazer negócio antes do fim da temporada.

Nino quer voltar para o futebol brasileiro por questões pessoais, e o Fluminense negocia para repatriá-lo. O Zenit foi campeão russo, e essa era uma das promessas para que o zagueiro fosse liberado.

O Flu tenta abaixar a pedida final do Zenit para concluir a negociação. O zagueiro disputou 244 jogos e marcou 13 gols durante sua passagem pelo clube entre 2019 e 2023.