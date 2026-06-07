SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cortado a menos de uma semana da estreia do Brasil na Copa do Mundo, o lateral direito Wesley está longe de ser uma exceção nos tristes casos de atletas que precisam deixar a delegação às vésperas do tão aguardado torneio quadrienal da Fifa (Federação Internacional de Futebol).

Neste domingo (7), a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou a convocação de Éderson para o lugar do lateral lesionado.

Relembre abaixo alguns dos principais casos recentes de jogadores que perderam a chance de disputar o Mundial por conta de lesões de última hora.

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1994 - RICARDO GOMES

Um dos titulares da zaga de Carlos Alberto Parreira, Ricardo Gomes sofreu um estiramento muscular na reta final de preparação, sendo substituído por Ronaldão. Márcio Santos acabou assumindo a vaga em campo.

Na estreia no Mundial dos EUA contra a Rússia, Ricardo Rocha sofreu uma distensão muscular na coxa esquerda e não voltou a entrar em campo, embora tenha permanecido com o grupo. Aldair assumiu seu lugar no time.

1998 - ROMÁRIO

Um dos principais responsáveis pela conquista do tetra em 1994, Romário foi cortado às vésperas da Copa do Mundo na França pela comissão técnica liderada por Zagallo e Zico, devido a uma lesão na panturrilha direita, semelhante a de Neymar.

A decisão revoltou o atacante do Flamengo, que dizia que conseguiria se recuperar durante o torneio e já treinava com o clube três semanas depois do corte.

2002 - EMERSON

Então capitão da seleção, o volante Emerson, da Roma, sofreu uma luxação no ombro direito ao jogar improvisado de goleiro em um treino recreativo, um dia antes da estreia contra a Turquia. Ricardinho foi convocado para o seu lugar, enquanto Cafu assumiu a braçadeira de capitão.

2006 - EDMÍLSON

Pentacampeão com a seleção em 2002, o versátil zagueiro/volante Edmílson foi cortado da Copa de 2006, na Alemanha, já durante a preparação da equipe na Suíça. Exames constataram uma ruptura do menisco lateral do joelho direito. O volante Mineiro, campeão mundial com o São Paulo no ano anterior, foi chamado para o seu lugar.

2018 - DANIEL ALVES

Dono da lateral direita de Tite, Daniel Alves sofreu uma grave lesão no joelho em partida pelo PSG (Paris Saint-Germain) pela Copa da França faltando três dias para o anúncio da lista de convocados para a Copa da Rússia. Fagner acabou ficando com sua vaga.