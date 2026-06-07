NOVA JERSEY, EUA (FOLHAPRESS) - O lateral-direito Wesley, 22, está fora da Copa do Mundo. Após sair de campo chorando ainda no primeiro tempo do amistoso contra o Egito, no sábado (6), o jogador passou por exames de imagem neste domingo (7), que constataram uma lesão muscular no músculo adutor da coxa esquerda. Desta forma, a comissão técnica da seleção brasileira teve que optar pelo corte do atleta.

"A CBF lamenta a lesão. Wesley é um atleta querido pelo grupo e será sempre considerado parte desta equipe que busca o hexacampeonato mundial", informou a entidade em nota.

Ainda no comunicado, a entidade informou que o volante Éderson, 26, da Atalanta, já foi chamado para se juntar ao grupo, substituindo o lateral. Com passagens por Corinthians, Cruzeiro, e Fortaleza antes de se destacar no futebol italiano, o meio-campista já estará com o grupo da seleção brasileira no treino desta segunda-feira (8), em Nova Jersey.

No sábado, durante o amistoso com o Egito, o último antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo no dia 13, contra o Egito, chamou a atenção a cena de Wesley chorando no banco de reservas após ser obrigado a deixar o jogo, ainda aos 16 minutos de partida.

Atuando como ala na Roma pela esquerda, o versátil jovem maranhense de 22 anos parecia despontar como o principal candidato para assumir a posição carente de um dono na seleção brasileira a uma semana da estreia no Mundial.

Foi substituído no jogo contra os egípcios pelo experiente defensor Danilo, de 34 anos, que tem sido reserva no Flamengo e mais aproveitado como zagueiro no clube carioca. Além dele, o zagueiro Ibañez, 27, do Al Ahli, da Arábia Saudita, é outro que pode atuar improvisado na posição, uma das mais carentes da seleção brasileira nos últimos anos.

Antes mesmo de anunciar sua lista de convocados, Ancelotti já havia perdido um nome certo para o setor, com a lesão de Éder Militão, que poderia jogar como lateral. Só que ele se machucou no Real Madrid, foi operado e perdeu a Copa.