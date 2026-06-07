SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O alemão Alexander Zverev venceu o italiano Flavio Cobolli por 3 sets a 2 (6/1, 4/6, 6/4, 6/7 e 6/1), neste domingo (7), na quadra Philippe Chartier, em Paris, e conquistou o título de Roland Garros. A partida teve 4 horas e 16 minutos de duração.

O QUE ACONTECEU

Esse é o primeiro título de Grand Slam da carreira de Zverev, aos 29 anos. Antes da conquista, o alemão somava 24 títulos de nível ATP, incluindo uma medalha de ouro olímpica (Tóquio 2020) e duas vitórias no ATP Finals (2018 e 2021), mas ainda não havia vencido nenhum dos principais torneios do circuito.

Na edição de 2024, o alemão chegou à final e foi derrotado por Carlos Alcaraz em uma partida de cinco sets. Desta vez, porém, quebrou o saque de Cobolli nos dois primeiros games de serviço do set decisivo e encaminhou a vitória.

Zverev atropelou Cobolli no primeiro set e venceu por 6/1 em 39 minutos. O italiano abriu a partida sacando, mas o alemão conseguiu a quebra logo de cara. Zverev fechou a parcial com 29 pontos, sendo 16 deles provenientes de erros do adversário. Cobolli sofreu três quebras de saque no set.

Cobolli mudou a postura no segundo set e venceu por 6/4. O italiano foi mais agressivo e conseguiu empatar a partida. Ele levou vantagem nos ralis curtos (20 a 13) e cometeu seis erros não forçados a menos que o rival.

Zverev deu o troco e retomou a liderança do placar com um 6/4 no terceiro set. A parcial era equilibrada, mas Cobolli foi quebrado quando sacava em 4/5 e viu o alemão assumir novamente a dianteira.

Cobolli levou a melhor no tiebreak do quarto set, que durou 78 minutos. O italiano conseguiu quebrar Zverev logo no início, mas não confirmou a vantagem, e a parcial terminou com duas quebras para cada lado. Cobolli acertou mais bolas vencedoras e cometeu quatro erros a menos que o alemão, vencendo o set por 7/6.

Zverev se impôs no quinto set, quebrou Cobolli três vezes e ficou com o título. O alemão venceu os dois primeiros games de serviço do italiano, abriu 4 a 0 de vantagem e passou a atuar com mais tranquilidade. Cobolli confirmou seu terceiro saque na parcial, mas foi quebrado novamente, e Zverev fechou o jogo com outro 6/1.