SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meio-campista Christian Eriksen, da Dinamarca, passou mal durante o amistoso contra a Ucrânia, neste domingo (7), e precisou ser atendido às pressas em campo. A Federação Dinamarquesa de Futebol publicou uma nota e informou que o jogador está bem, assim como uma explicação por parte do médico da seleção.

Christian Eriksen está consciente e se sente bem dentro das circunstâncias. Federação Dinamarquesa de Futebol

Christian está bem e saiu do campo por conta própria. Pelo que vejo, o marca-passo está funcionando como deveria. Ele ficou ausente por um breve período, mas recuperou a consciência muito rapidamente. Agora ele será submetido a exames adicionais no hospital para descobrir o que causou o incidente. "Estamos em contato constante com ele e com os médicos do hospital. Mas Christian está bem, e ele me pediu para transmitir a todos os jogadores que está tudo certo com ele", disse Morten Boesen, médico da seleção dinamarquesa.

Eriksen, de 34 anos, levou a mão ao peito aos 19 minutos do segundo tempo e caiu no gramado. Ele tentava pressionar a saída de bola da seleção ucraniana quando sentiu o mal-estar. Não há informações sobre exatamente o que aconteceu.

Os jogadores rapidamente pediram o atendimento. Eles fizeram um círculo em volta do meio-campista, que joga pelo Wolfsburg, da Alemanha. Depois de cerca de 10 minutos de atendimento, o atleta foi retirado do gramado cercado pelos demais jogadores e coberto.

O jogo foi encerrado assim que Eriksen deixou o gramado ?a Dinamarca venceu por 2 a 1. As duas torcidas aplaudiram o jogador, que antes da partida havia sido homenageado por ter completado 150 jogos com a camisa da seleção.

Este é o segundo susto envolvendo Eriksen em um espaço curto de tempo. Em 2021, durante a partida entre Dinamarca e Finlândia, pela Eurocopa, o meia teve um ataque cardíaco, caiu no gramado e precisou ser reanimado.

Eriksen implantou um cardioversor desfibrilador implantável (CDI) no coração e pôde voltar a jogar. O CDI é uma espécie de marca-passo e serve para evitar paradas cardíacas fatais por meio de uma descarga que restaura o ritmo cardíaco normal.

"No hospital, não paravam de dizer que haviam chegado mais e mais flores. Foi estranho porque não esperava que as pessoas mandassem exatamente flores ?porque morri por cinco minutos. Foi bem diferente, mas muito legal da parte de todos e receber estes votos tem me ajudado; as pessoas ainda me escrevem", disse Eriksen, em 2022.