SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sem títulos do Campeonato Italiano na história, a Atalanta viu pela primeira vez um jogador do seu elenco reforçar a seleção brasileira em uma Copa do Mundo com a convocação de Éderson neste domingo (7).

Dona de cinco títulos da Série B e uma Copa da Itália (62/63), o clube vem se destacando nos últimos anos e conseguindo vagas na Liga dos Campeões desbancando, inclusive, gigantes como Juventus e Milan. Em 2024, ganhou pela primeira vez a Liga Europa, segundo torneio interclubes mais importante do continente.

Com a convocação do volante Éderson para a vaga do lateral direito Wesley, cortado por lesão neste domingo, a Atalanta se junta a outros clubes italianos sem tanta tradição recente e que já cederam atletas para o Brasil em Copas.

São exemplos Parma (2002), Reggiana (1994) e Udinese (1986).

LÍDERES ESTRANGEIROS

O corte de Wesley modificou um pouco o ranking de times que mais cederam jogadores para o Brasil em Mundiais.

Com a saída do lateral direito machucado, a Roma passa a ter cedido jogadores para o Brasil em seis diferentes edições de Copas, deixando o Real Madrid isolado na vice-liderança entre clubes estrangeiros com 7.

ESCRITA

O Barcelona e o Real Madrid mantiveram a escrita e são os únicos clubes do mundo que cederam jogadores ao Brasil em todas as Copas do milênio.

O Barça, aliás, vai para o nono Mundial consecutivo reforçando a seleção nacional. Desde 1994, com Romário, o clube catalão tem ao menos um jogador convocado. Nesta edição foi o atacante Raphinha.

Já o Real fica na cola. Tem um atleta convocado pelos técnicos do Brasil desde 1998.

Apesar de serem os clubes estrangeiros que mais edições reforçaram a seleção brasileira em Mundiais, os rivais espanhóis ainda estão longe de serem os principais provedores.

O Flamengo é o clube que mais viu seus jogadores em diferentes Copas. O rubro-negro só não teve atleta convocado por um técnico em cinco edições (1962, 1998, 2006, 2014 e 2018) de um total de 23.

O Botafogo é o segundo. Tem 17 presenças em Mundiais deixando o São Paulo sozinho em terceiro lugar, com 16.

Na cola de ambos estão o Corinthians e o Fluminense, com 15 jogadores presentes cada um nas 23 edições.

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VEJA O RANKING DOS CLUBES MAIS PRESENÇAS NA SELEÇÃO BRASILEIRA EM COPAS:

19 Mundiais com convocados pela seleção brasileira

- Flamengo

17

- Botafogo

16

- São Paulo

15

- Corinthians

- Fluminense

12

- Palmeiras

- Vasco

9

- Barcelona

8

- Cruzeiro

- Santos

- Real Madrid

7

- Atlético-MG

- Roma

- Grêmio

6

- Inter-RS

- Inter de Milão

- PSG

5

- Bayer Leverkusen