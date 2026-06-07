SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil fez uma partida consistente e venceu a Itália por 3 sets a 2, na tarde de hoje (7), no último compromisso desta primeira semana da Liga das Nações (VNL). As parciais foram de 25/15, 25/22, 22/25 e 24/26 e 15/12.

O triunfo verde e amarelo derrubou uma longa invencibilidade do time de Julio Velasco. A Itália chegou para essa partida com 39 vitórias consecutivas -a última derrota havia sido justamente para o Brasil, na Liga das Nações de 2024.

Desta forma, a seleção chega a 11 pontos e termina esta etapa do torneio com 100% de aproveitamento, com quatro vitórias. Anteriormente, já havia vencido a Holanda e a República Dominicana, por 3 a 1, e Bulgária, por 3 a 0.

Ana Cristina, com 22 pontos, foi a maior pontuadora do Brasil no jogo. Julia Bergmann, com 18, foi outra a se destacar. O time teve 12 pontos de bloqueio e oito aces.

O Brasil volta à quadra no próximo dia 17, já pela segunda semana da Liga das Nações. A seleção vai enfrentar a França, em Ancara Arena, na Turquia.

A seleção feminina ainda busca o primeiro título da VNL. No ano passado, a equipe a final justamente para a Itália, e ficaram com o vice pela quarta vez -2019, 2021, 2022 e 2025.

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COMO FOI O JOGO

Primeiro set

O Brasil começou pontuando e, logo depois, com um bloqueio em cima de Antropova. A resposta da italiana, porém, veio com um ace. O jogo caminhou com um bom volume e sem as equipes conseguirem abrir maior vantagem.

A defesa da equipe de Zé Roberto encaixou, e o ataque conseguiu colocar as bolas no chão. O ginásio empolgou e o Brasil chegou a ter seis pontos à frente: 10 a 4.

A equipe verde e amarela manteve o ritmo, deu poucos espaços à Itália e acertou bons contra-ataques -contando com bom posicionamento de Ana Cristina-, fechando em 25 a 15.

Ana Cristina foi a maior pontuadora do Brasil no primeiro set, com seis, sendo todos de ataque.

Segundo set

.O segundo set teve um outro panorama. A Itália passou a cometer menos erros e a dianteira no placar foi mudando de mãos. Em certo momento, as italianas se mostraram melhores no duelo, estando com três pontos na frente, com 17 a 14. Zé Roberto, então, pediu tempo: "Elas pararam de errar, é um jogo estratégico. Vamos colocar a cabeça no lugar, diminuir os erros, passar a bola. Dá pra buscar", disse o treinador.

E após essa conversa, de fato, o cenário mudou. O Brasil virou e fechou em 25 a 22.

Julia Bergmann, com sete pontos, foi a maior pontuadora do Brasil no set. Adigwe, com seis, destacou-se no quesito pelo lado italiano.

Terceiro set

O terceiro set começou com o Brasil em alta, abrindo 5 a 0, com quatro pontos de saque de Diana. A Itália conseguiu responder, mas a seleção de Zé Roberto soube conter -um ponto de bloqueio de Diana sobre Antropova voltou a animar a torcida.

Após tempo pedido do treinador Julio Velasco, as italianas melhoraram e alcançaram o empate em 13 a 13, e foi a fez de Zé Roberto parar o duelo.

Na reta final do set, o time cometeu falhas e teve dificuldades em colocar a bola no chão. Em um lance perto da rede, Nwakalor acusou um incômodo no olho e teve de deixar o jogo. Ainda assim, a Itália fechou em 25 a 22.

Antropova, com sete pontos, foi a maior pontuadora da Itália. Diana, também com sete, foi o destaque do Brasil.

Quarto set

O quarto set começou com um susto para o Brasil. Após uma defesa, Ana Cristina pisou no pé de Nyeme e acusou um incômodo no tornozelo direito. Após atendimento, ela mostrou estar bem.

A equipe de Zé Roberto iniciou em uma frequência mais abaixo, e a Itália evoluiu no jogo. A partida ficou mais apertada e ponto a ponto. Um ace de Ana Cristina fez a torcida levantar e mudou um pouco o ambiente.

O Brasil esteve à frente no placar, mas voltou a errar e as adversárias voltaram ao comando no placar. O confronto ficou lá e cá, mas, no momento decisivo, o Brasil mostrou boa relação defesa e ataque, e esteve em vantagem, mas perdeu boas chances. A Itália, por outro lado, conseguiu boas defesas e empatou em 23 a 23. Zé parou o jogo, mas as italianas fecharam em 26 a 24.

Meli e Antropova, com quatro pontos cada, foram as jogadoras de destaque da Itália. Ana Cristina, com cinco, foi quem mais pontuou pelo Brasil.

Quinto set

O último set foi apertado, com pouca margem de erro. A Itália saiu na frente, mas o Brasil conseguia dar respostas rapidamente, o que fez a igualdade no placar se arrastar até o 9 a 9. Julia Kudiess bloqueou e colocou a seleção na frente em 10 a 9.

No 12 a 11 para o time verde e amarelo, Julio Velasco parou o jogo. As comandadas de Zé Roberto, porém, fecharam em 15/12.

Tainara, com três pontos, foi a maior pontuadora do Brasil. Omoruyi fez três e se destacou no quesito pelo lado italiana.