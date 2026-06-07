SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Franca conquistou neste domingo (7) o inédito pentacampeonato consecutivo após vencer o Pinheiros por 85 a 76, no Pedrocão, em Franca, pelo jogo 4 da final. A série foi vencida por 3 a 1.

Franca não sabe o que é perder uma final de NBB desde 2022. Desde o título da temporada 2021/22, a equipe francana chega a todas as finais e vence, fazendo uma dinastia. O Franca só tem menos títulos que o Flamengo, com sete, e supera o clube carioca, que foi tetra consecutivo.

O primeiro tempo do jogo foi muito equilibrado. Durante o primeiro e o segundo quarto, os dois times se revezaram na liderança do placar e jogaram muito bem, com o Franca indo para o intervalo com uma pequena vantagem de quatro pontos.

Segundo quarto do Franca foi decisivo. A equipe da casa venceu o segundo período por 32 a 22 e conseguiu sair de um 24 a 18 contra para 50 a 46 a favor.

Lucas Dias foi o cestinha da partida. Inspirado nas finais, o ala/pivô fez 22 pontos no jogo, sendo um dos principais nomes da campanha do título junto de Georginho, cestinha da equipe no torneio e MVP da fase regular.

A partida começou equilibrada, mesmo o Pinheiros optando em chutar de 3 com dificuldades para arremessar no garrafão, com cinco minutos, o placar apontava para 11 a 10 para o Franca, mas logo o time da capital paulista virou para 12 a 11.

Restando dois minutos, o Pinheiros abriu 20 a 15 e com uma linda enterrada de Brayan, fechou o primeiro quarto em 24 a 18.

Franca reagiu rápido e em 2:30, empatou em 27 a 27, mas o time da capital paulista conseguiu segurar e manter uma vantagem de dois pontos durante parte do segundo período, até que restando quatro minutos, abriu 40 a 33. A equipe da casa voltou a reagir e com pouco menos de um minuto, virou para 47 a 46 e ainda somou mais três para fechar o primeiro tempo na frente.

Na volta, o jogo ficou muito faltoso e o terceiro quarto teve poucos pontos, sendo 10 a 8 no período para o Franca e 60 a 54 no placar geral, com o destaque sendo uma enterrada de Rodriguez para a equipe francana que levantou a torcida.

O Pinheiros começou o quarto período melhor e em 1:30 fez oito pontos e empatou a partida em 62 a 62. Logo depois, o Franca conseguiu uma pequena vantagem de quatro pontos, mas não demorou e o time da capital paulista empatou em 70 a 70 e restando 3:45, virou com uma cesta de três de Sloan.

Faltando pouco mais de um minuto, Franca conseguiu abrir 78 a 73, mas viu o Pinheiros encostar. Uma falta antidesportiva restando sete segundos rendeu três lances livres para o time da casa, que ganhou mais uma após Gustavinho ser expulso. O Franca converteu todos, e assim, sacramentou o resultado.