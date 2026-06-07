SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Tricampeão da NBA com o Chicago Bulls, Stacey King morreu hoje (7), aos 59 anos. A causa não foi divulgada.

Stacey deixou sua marca no esporte como jogador, treinador e comentarista. Por mais de 20 anos nas transmissões dos Bulls, sua paixão, conhecimento e energia inconfundível ressoaram com gerações de fãs Trecho de comunicado da NBA

O Chicago Bull anunciou a morte do ex-jogador nas redes sociais. "Estamos devastados com a morte do três vezes campeão da NBA e amado locutor Stacey King".

Ala/pivô de 2,11m, King atuou nos Bulls entre 1989 e 1994, sendo campeão nas temporadas 90/91, 91/92 e 92/93. Ele também defendeu franquias como Minnesota Timberwolves, Miami Heat, Boston Celtics e Dallas Mavericks.

Stacey King era um membro querido da família Bulls e uma das personalidades verdadeiramente únicas na história da nossa organização. Sua ligação com Chicago, os Bulls e nossos fãs durou mais de três décadas - primeiro como jogador e depois como a voz inconfundível que ajudou a levar o basquete dos Bulls para os lares de gerações de fãs Jerry Reinsdorf, proprietário e presidente dos Bulls, em um comunicado

Após a aposentadoria como jogador, King atuou como técnico e comentarista. Ele parou de jogar em 1999 e, entre 2001 e 2003 comandou o Rockford Lightning e o Sioux Falls Skyforce. Em 2006, tornou-se comentarista e analista dos jogos do Bulls na NBC Sports Chicago. Depois o fechamento do canal, em 2024, se tornou comentarista da Chicago Sports Network.