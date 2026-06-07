SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Equador venceu a Guatemala por 3 a 0 neste domingo (7), em Ohio, Estados Unidos, nesse que foi seu último amistoso preparatório para a Copa do Mundo.
Jordy Caicedo, de pênalti, Angulo e Estupiñán fizeram os gols do Equador no Ohio Stadium. O último, de Estupiñan, foi um golaço, pegando rebote do goleiro e batendo de longe para o gol vazio.
A seleção do Equador chegou a 19 jogos seguidos de invencibilidade. Os equatorianos não perdem uma partida há 1 ano e nove meses, com oito vitórias e onze empates no período.
O Equador está no grupo E da Copa do Mundo, e estreia contra a Costa do Marfim no dia 14. O grupo dos equatorianos conta também com Alemanha e Curaçao.
O Equador não perde há 1 ano e nove meses. A última derrota da seleção do técnico Beccacece foi para o Brasil, por 1 a 0, no dia 6 de setembro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.
De lá para cá, foram 19 partidas, com oito vitórias e 11 empates nesse período. Os últimos oito jogos do Equador foram amistosos, com três vitórias e cinco empates nessas partidas.
GOLS E DESTAQUES
Pênalti para o Equador. Minda foi lançado, invadiu a área pela direita e foi puxado pelo braço pelo lateral Morales. O árbitro marcou pênalti, para muita reclamação dos jogadores da Guatemala.
1 x 0: Caicedo bateu rasteiro no cantinho esquerdo do goleiro Hagen, que caiu para o outro lado.
O zagueirão salvou! Minda recebeu passe em profundidade, driblou Hagen e bateu para o gol já sem goleiro, mas Hernández tirou em cima da linha.
Na trave! Medina avançou pela esquerda e deu uma cavadinha na área para Arévalo, que dominou, puxou para o pé direito cortando o zagueiro, mas bateu no pé da trave. Quase o saiu o segundo gol do Equador na reta final do 1º tempo.
Mudanças para o 2º tempo. Beccacece começou a partida fazendo testes e colocando vários reservas. Após o intervalo, o treinador equatoriano colocou em campo alguns de seus titulares, como Hincapié e Moisés Caicedo.
Marca alcançada. Gonzalo Plata, jogador do Flamengo, é mais um que veio para o 2º tempo. O atacante chega a 50 partidas pela seleção do Equador.
2 x 0: Depois de muitos minutos de um jogo xôxo, Angulo ampliou a vantagem equatoriana aos 28 minutos do 2º tempo. Preciado cruzou pela direita e Angulo subiu no segundo andar para cabecear para o fundo do gol.
3 x 0: Agora sim! Estupiñán, que havia acabado de entrar, anotou um golaço de longe. O goleiro Hagen saiu da área e cortou um lançamento, mas a bola caiu no pé do lateral, que bateu com qualidade para o gol vazio.
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FICHA TÉCNICA
Equador 3 x 0 Guatemala
Campeonato: Amistoso internacional
Data: 7/6/2026
Local: Ohio Stadium, Ohio (Estados Unidos)
Hora: 17h (horário de Brasília)
Cartões amarelos: Morales (GUA); Porozo, Alan Franco e Vite (EQU)
Gols: Jordy Caicedo (EQU), 18'/1ºT; Angulo (EQU), 28'/2ºT; Estupiñán (EQU), 33'/2ºT
Equador: Galíndez (Valle); Alan Franco (Joel Ordóñez), Porozo, Félix Torres (Hincapié); Minda (Preciado), Alcívar (Moisés Caicedo), Valencia (Yeboah), Medina (Estupiñán), Arévalo (Gonzalo Plata); Páez (Vite), Jordy Caicedo (Angulo). Técnico: Sebastían Beccacece.
Guatemala: Hagen; Morales, Samayoa, Pinto, Hernández (Recinos), Herrera; Fajardo (Méndez), Jonathan Franco (Ramírez), Rosales (Castellanos), Evans (Escobar); Darwin Lom (Arquímides Ordóñez). Técnico: Luis Tena.