SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Colômbia venceu a Jordânia por 2 a 0 em amistoso realizado no Snapdragon Stadium, em San Diego (Estados Unidos).
Jhon Arias marcou os dois gols da Colômbia na partida. Com os tentos, o camisa 11 do Palmeiras chegou aos 7 gols com a camisa de sua seleção.
A semana da seleção foi marcada por uma polêmica com o presidente Gustavo Petro. Na despedida da seleção, o presidente e sua filha foram ignorados por alguns jogadores, inclusive James Rodríguez. O camisa 10 se desculpou com a filha de Petro, mas o presidente retomou a polêmica ao responder o jogador publicamente em suas redes sociais.
A Colômbia volta a campo na próxima quarta-feira (17), em sua estreia na Copa do Mundo. Os sul-americanos, que estão no grupo K, enfrentam o Uzbequistão.
A Jordânia também estreia na Copa na quarta-feira (17). No grupo J, os africanos enfrentam a Áustria em seu primeiro jogo.
Jordânia começa intensa, mas Colômbia abre o placar. O primeiro tempo começou com com a seleção africana subindo a marcação e colocando pressão nos sul-americanos, inclusive com uma bola na trave no começo do período. Mas a Colômbia conseguiu se estabelecer na partida e manteve controle da bola. Ao final do primeiro tempo, os sul-americanos abriram o placar com gol de Jhon Arias, com assistência de James Rodríguez.
Colômbia amplia o placar e segura o resultado. O segundo tempo foi de poucas oportunidades para ambas as equipes. Na melhor chance que teve, os sul-americanos ampliaram o placar, de novo com Jhon Arias, agora de cabeça. Os jordanos quase diminuiram no final do período, mas Al-Dawoud bateu para fora na melhor oportunidade dos africanos na partida. Carrascal, do Flamengo, entrou ao longo do período, mas teve atuação discreta.
Jordânia quase abre o placar. Aos 4 minutos do primeiro tempo, Abu Taha arriscou chute forte de fora da área, e a bola bateu na trave do goleiro colombiano.
Jhon Arias quase faz o primeiro. Após lançamento, Suárez deixou a bola com o jogador do Palmeiras. O camisa 11 limpou a zaga, bateu para o gol, mas a bola desviou e vai para fora.
1x0 Jhon Arias recebeu passe na grande área de James Rodríguez e, após brigar pela bola, bateu de frente para o goleiro, abrindo o placar para a Colômbia.
Colômbia quase amplia. Aos 6 minutos do segundo tempo, Cucho Hernández ficou de frente com o goleiro e chutou forte, mas mas Bani Attiah defendeu.
2x0! Aos 9 minutos do segundo tempo, após corta-luz, Santi Arias cruzou para área e encontrou Jhon Arias, que cabeceou e marcou seu segundo gol no jogo.
Jordânia quase diminui. Aos 40 do segundo tempo, Al-Dawoud, de dentro da grande área, deu um toque suave para tentar deslocar o goleiro, mas manda a bola para fora.
Expulsão no final. Após falta dura, Jamous tomou o segundo amarelo e foi expulso.
FICHA TÉCNICA
COLÔMBIA 2 X 0 JORDÂNIA
Data e horário: 07 de junho de 2026, às 20:00 (de Brasília)
Competição: Amistoso internacional
Local: Snapdragon Stadium, em San Diego (Estados Unidos)
Árbitro: Jesús Rafael López Valle
Cartões vermelhos: Jamous (JOR)
Gols: Jhon Arias, 40'/1°T e 9'/2ºT
COLÔMBIA: Camilo Vargas (Montero); Daniel Muñoz (Santiago Arias), Davinson Sánchez (Ditta), Jhon Lucumí (Yerri Mina) e Mojica (Andrés Gómez); Lerma (Portilla), Puertas (Richard Ríos) e James Rodríguez (Quintero); Jhon Arias (Carrascal), Luis Javier Suárez (Cucho Hernández) e Luis Díaz (Campaz).
Técnico: Néstor Lorenzo.
HONDURAS: Yazeed Abu Laila (Bani Attiah); Obaid (Adu Dahab), Yazan Al-Arab (Al Rosan), Ehsan Haddad (Al Dawoud), Abdallah Nasib (Abualnadi) e Mohannad Abu Taha (Abu Hasheesh); Al Fakhouri (Ali Mardi); Mohammad Abu Hasheesh, Al-Rawabdeh (Jamous) e Al Rashdan (Sadeeh); Mousa Al-Tamari (Sherarh); Ali Olwan (Azaizeh).
Técnico: Jamal Sellami